كيفية حجز قطار الحرمين عبر hhr.sa.. أسعار التذاكر

نتابع معكم متابعي موقع نجوم مصرية كيفية حجز قطار الحرمين السريع عبر موقع hhr.sa الإلكتروني، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لقطار الحرمين عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” أنها قد أتاحت خدمة حجز تذاكر قطار الحرمين السريع عبر موقع hhr.sa بشكل ألكتروني، ويمكن للمواطنين حجز تذاكر العودة والذهاب أو الذهاب فقط عبر الإنترنت، وأيضا أعلنت عن أسعار التذاكر، كما يمكن من خلاله حجز قطار الحرمين جده المدينة، وحجز قطار الحرمين مكة المدينة، كما اعلنت أيضا عن إطلاقها لتطبيق قطار الحرمين.

حجز قطار الحرمين

ويمكن الآن شراء وحجز تذاكر قطار الحرمين السريع عبر موق سار الإلكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع سار لحجز تذاكر قطار الحرمين من هنا.

قم بالاختيار بين ” ذهاب، ذهاب وعودة”.

قم بتحديد البيانات التالية ” تاريخ الوصول، تاريخ المغادرة”.

قم بتحديد درجة السفر المطلوبة” درجة الأعمال، الدرجة الاقتصادية”.

حدد عدد أفراد الحجز.

قم بالضغط على كلمة البحث ثم قم بإتمام عملية الحجز في قطار الحرمين.

سعر تذاكر قطار الحرمين سعر تذاكر قطار الحرمين

وفى الصورة التالية نعرض أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع، ويذكر أن القطار يمر بكلا من مكة المكرمة، جدة، مطار الملك عبد العزيز، المدينة الاقتصادية، المدينة المنورة.

تذاكر قطار الحرمين تذاكر قطار الحرمين

وهنا نعرض أسعار تذاكر قطار الحرمين والمخفضة بنسبة تصل إلى 50% وسوف تستمر هذه الأسعار لحين انتهاء المرحلة الترويجية للقطار، وتكون الأسعار كالتالي: