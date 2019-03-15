الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية في السعودية عبر موقع أبشر الإلكتروني

نستعرض معكم متابعي موقع نجوم مصرية الكرام؛ كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عبر موقع أبشر الإلكتروني، حيث أتاحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها وذلك للمواطنين السعوديين، عبر الموقع الإلكتروني أبشر، ويمكن معرفة كافة مخالفات المركبة الخاصة بك عن طريق إدخال رقم الهوية ثم الحصول على تفاصيل المخالفة المرورية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

للاستعلام عن كافة المخالقات المرورية ننشر رابط الدخول إلى موقع ابشر التابع لوزارة الداخلية السعودية ثم الدخول إلى الاستعلامات الإلكترونية لاطلاع على المخالفات ودفعها عبر رقم الهوية ورقم الحساب البنكي.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

الذهاب إلى موقع الخدمات الإلكترونية أبشر.

ثم الدخول إلى خانة الاستعلامات الإلكترونية واختيار خدمة الاستعلام عن المرور.

اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك، ثم كتابة رمز المرور.

قم بالضغط على كلمة عرض.

انتظر قليلا؛ ثم يظهر أمام صفحة تحتوى على كافة المخالفات المرورية التي قمت بها، والمبلغ المطلوب دفعه كغرامة.

ويذكر أن هناك مجموعة من المخالفات هى الأشد عقوبة من حيث الغرامات المالية وسحب المركبة الخاصة بك، وتتمثل المخالفات في ” القيام بأعمال غير مشروعة بالمركبة، قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات، تغيير معالم المركبة الخاصة بك والعمل على تشويهها”.

كما أن عقوبة أكثر عقوبة للمخالفات فى المملكة العربية السعودية هى السجن لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر، وهذا الى جانب دفع ما لا يقل عن 10 ألاف ريال سعودي، ويكون ذلك فى حال ارتكاب مخالفة تقدر بحادثة مرورية بالمركبة الخاصة بك ولم يتم الإبلاغ عنها، وخاصة إذا كان هناك مواطنين تم إصابتهم وتم تركهم دون الإبلاغ عن الحادث.