حجز قطار الحرمين مكة المدينة.. أسعار التذاكر

ننشر كيفية الحجز فى قطار الحرمين السريع عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث يمكن لكل الراغبين فى حجز قطار الحرمين الحجز بشكل إلكتروني عبر موقع قطار الحرمين، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية المذكور فى الأسفل.

حجز قطارالحرمين

من خلال رابط موقع قطار الحرمين الإلكتروني hhr.sa يتم حجز التذاكر، وأيضا يتم تحديد درجة السفر.

ثم اختيار موعد الرحلة، وعدد أفراد الرحلة.

ثم قم بتحديد محطة المغادرة ومحطة الوصول.

ثم قم باستكمال كافة البيانات المطلوبة وإتمام عملية الحجز.

وأيضا يمكن الاستفسار عن المواعيد والحجز عبر رقم الهاتف 920004433.

مواعيد رحلات قطار الحرمين

أما عن مواعيد الرحلات فتستمر بداية من الخميس إلى يوم الأحد، وتزداد عدد الرحلات بشكل تدريجي حتى تشمل باقي الأسبوع، وتستمر مدة الرحلة ساعتين، ويمر القطار بجدة والمدينة المدينة الاقتصادية:

أسعار تذاكر قطار الحرمين

وتعد هذه الأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50%، وسوف تستمر هذه الأسعار لمدة شهرين وهى الفترة الترويجية لقطار الحرمين السريع، وتشمل الصورة التالية على الأسعار:

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تذاكر قطار الحرمين

ووهنا ننشر أسعار تذاكر قطار الحرمين الثابتة والتي من المقرر أن تبدأ بعد مرور الفترة الترويجية والتي تصل لمده شهرين منذ بداية عمل القطار، وتكون الأسعار كالتالي:

ويذكر أن قطار الحرمين يتسع إلى 417 راكل خلال الرحلة الواحدة، بينما يتسع لنقل 60 مليون راكب بشكل سنوي.

تطبيق قطار الحرمين

كما تم إطلاق تطبيق خاص بالقطار ويسمي تطبيق قطار الحرمين السريع، ويمكن من خلاله حجز تذاكر قطار الحرمين مكة المدينة، معرفة مواعيد رحلات قطار الحرمين، حجز قطار الحرمين جده المدينة.