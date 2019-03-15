شكرا لقرائتكم خبر عن حريق الفجر يُصيب 4 باختناق في ينبع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الأنصاري (ينبع) @alansari_ahmed

أخمدت فرق الدفاع المدني في ينبع اليوم (الجمعة)، حريقاً اندلع في شقه سكنية نتج عنه إصابة أربعة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني: «تبلغنا عند الساعة ٠٥:٠٦ من فجر اليوم عن حريق في شقة على شارع متفرع من طريق علي بن أبي طالب في محافظة ينبع، وتم توجيه فرق الدفاع المدني إلى الموقع، حيث اتضح أن الحريق في شقة بالدور الأرضي».

وأضاف: «شمل الحريق أجزاء من الشقة وتم إخماده من قِبل فرق الدفاع المدني، ونتج عنه إصابة ٤ مواطنين باختناق تم نقلهم إلى مستشفى ينبع العام بواسطة الهلال الأحمر، وحالتهم مستقرة».