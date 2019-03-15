شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي: هجوم نيوزيلندا عمل إرهابي جبان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابى الغادر الجبان الذى استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، اليوم (الجمعة)، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المصلين.

وقال رئيس البرلمان العربي: «إن هذه الأعمال الإرهابية الغادرة والجبانة التي تقوم بها عصابات إجرامية عنصرية، تُعد جريمةً بشعةً تُنافي كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، وتنم عن كراهية بغيضة وتمييز عنصري ضد المسلمين».

وطالب رئيس البرلمان العربي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المساجد والضرب، بيد من حديد على من يحاولون تهديد الوئام الاجتماعي ومن يقف ورائهم، والتصدي بكل حزم للدعوات العنصرية وخطابات الكراهية ضد المسلمين، مؤكداً على ضرورة تكاتف جهود دول العالم في مواجهة الإرهاب، بما يُسهم في وضع حد للداعمين له ومحاصرة عناصره الإجرامية، وتجفيف منابع تمويله، وتقويض قدرته على تنفيذ مخططاته الخبيثة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.