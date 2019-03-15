شكرا لقرائتكم خبر عن «أديل»: سنبت في أمر شراء «بوينج 737» بعد انتهاء التحقيقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)

قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل السعودية اليوم الجمعة إن الشركة ستنتظر انتهاء التحقيقات في حادثي تحطم طائرتين من طراز بوينج 737 ماكس قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمضي قدما في طلبية لشراء 30 طائرة من هذا الطراز.

وتقرر حظر طيران طائرات 737 ماكس في معظم دول العالم عقب تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية يوم الأحد في حادث أسفر عن مقتل 157 شخصا كانوا على متنها.

وهذا هو الحادث الثاني لذلك الطراز الجديد نسبيا من بوينج في خمسة أشهر. وفي أكتوبر، تحطمت طائرة تابعة لليون إير في إندونيسيا، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.