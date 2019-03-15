شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين هجوم نيوزيلندا الإرهابي وتطالب بالتحقيق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف مسلمين أبرياء كانوا يؤدون صلاة الجمعة اليوم، في مسجدي النور وليندوود في مدينة كريست تشورش في نيوزيلندا، وهو الحادث الذي أودى بحياة أكثر من 40 مسلمًا وخلَّف جرحى آخرين كُثر.

وقال العثيمين: إن هذه الجريمة الوحشية صدمت جميع المسلمين في أنحاء العالم كافة وألمت مشاعرهم، ومثلت تحذيرا آخر من الأخطار الجلية التي تمثلها الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا.

وتوقع العثيمين إنزال أشد العقوبات على القاتل، داعيا السلطات النيوزيلندية إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في هذا الاعتداء الآثم، حاثا الحكومة النيوزيلندية على توفير حماية أكبر للجماعات والمجتمعات المسلمة التي تعيش في البلاد.