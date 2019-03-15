دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الخبير الحصيني: انخفاض في درجات الحرارة على عدة مدن بالمملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، انخفاضًا في درجات الحرارة من 5 إلى 7 درجات مئوية على معظم مدن المملكة.

وقال الحصيني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن انخفاض درجات الحرارة يستمر لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من غد السبت حتى يوم الاثنين المقبل.

ونصح الباحث في المناخ، بعدم تنظيف الأحواش في الوقت الحالي، قائلًا: «لا تستعجلوا بغسل الأحواش والبيوت.. متوقع السبت والأحد رياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة، يرافقها انخفاض من 5 إلى 7 درجات مئوية على معظم مدن المملكة من السبت 9 رجب حتى الاثنين 11 رجب 1440 هـ».

كما نصح الحصيني أهالي الشمالية والوسطى بالملابس الثقيلة، قائلًا: «الشمالية والوسطى.. لبسوا عيالكم، عودة الأجواء باردة ليلًا والصباح الباكر، معتدلة نهارًا».

من جهة أخرى، وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا باستمرار النشاط في الرياح المتقدمة؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، على «شرورة والخرخير» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة نجران.

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وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية تبدأ في الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم وتنتهي الساعة التاسعة مساء اليوم.

كما وجه نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا بأتربة وغبار ورؤية محدودة على مناطق جازان والحدود الشمالية والقصيم والمدينة المنورة وتبوك ومكة المكرمة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية مستمرة على منطقتي جازان وتبوك حتى الساعة السابعة مساءً، وعلى منطقة القصيم حتى الساعة التاسعة مساءً، وعلى المدينة المنورة حتى الثامنة مساءً، وعلى منطقة مكة المكرمة حتى الساعة السادسة مساءً.

من جانبه، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، أن تكون الأجواء معتدلة على معظم المناطق، ناصحًا بالاحتياط عند «الكشتة».