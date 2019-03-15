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أصدر سيناتور أسترالي بياناً مستهجناً عنصريّاً، مُلْقياً فيه اللومَ على الإسلام والمسلمين على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كريست تشيرش نيوزيلندا، فيما هاجمه رئيس الوزراء الأسترالي واصفاً بيانه بـ"المقرف".
وادّعى السيناتور الأسترالي، فرايزر أنينغ، في بيانه الذي أثار ضجة كبيرة؛ أن "السبب الحقيقي لإراقة الدماء في نيوزلندا اليوم هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالهجرة إلى نيوزيلندا بالأصل".
وأضاف: "ربما يكون المسلمون ضحية اليوم، وفي العادة هم المنفذون، على مستوى العالم يقتل المسلمون الناس بمستويات عالية باسم دينهم".. متهماً الإسلام بتبني أيديولوجية العنف.
وسريعاً غرد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، مهاجماً "أنينغ" بتغريدتين، قال فيهما: "إن التصريحات التي أدلى بها السيناتور فريزر مانينغ، والتي ألقى فيها باللائمة على الهجرة على خلفية الهجمات الإرهابية التي قام بها إرهابي عنيف يميني متطرف في نيوزيلندا، هي أمر مقرف مثير للاشمئزاز. ليس لهذه الآراء مكان في أستراليا، ناهيك عن البرلمان الأسترالي".
وتابع: "نيوزيلندا مثل أستراليا؛ موطن للناس من جميع المذاهب والثقافات والخلفيات، ولا مكان في دولتنا للكراهية وعدم التسامح التي أنتجت التشدد والإرهاب والعنف الذي ندينه".
سيناتور أسترالي يصدر بياناً عنصريّاً بعد مذبحة المسجدين.. ورئيس وزراء بلاده يصفه بـ"المقرف"ياسر نجدي الخليج 365 2019-03-15
أصدر سيناتور أسترالي بياناً مستهجناً عنصريّاً، مُلْقياً فيه اللومَ على الإسلام والمسلمين على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كريست تشيرش نيوزيلندا، فيما هاجمه رئيس الوزراء الأسترالي واصفاً بيانه بـ"المقرف".
وادّعى السيناتور الأسترالي، فرايزر أنينغ، في بيانه الذي أثار ضجة كبيرة؛ أن "السبب الحقيقي لإراقة الدماء في نيوزلندا اليوم هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالهجرة إلى نيوزيلندا بالأصل".
وأضاف: "ربما يكون المسلمون ضحية اليوم، وفي العادة هم المنفذون، على مستوى العالم يقتل المسلمون الناس بمستويات عالية باسم دينهم".. متهماً الإسلام بتبني أيديولوجية العنف.
وسريعاً غرد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، مهاجماً "أنينغ" بتغريدتين، قال فيهما: "إن التصريحات التي أدلى بها السيناتور فريزر مانينغ، والتي ألقى فيها باللائمة على الهجرة على خلفية الهجمات الإرهابية التي قام بها إرهابي عنيف يميني متطرف في نيوزيلندا، هي أمر مقرف مثير للاشمئزاز. ليس لهذه الآراء مكان في أستراليا، ناهيك عن البرلمان الأسترالي".
وتابع: "نيوزيلندا مثل أستراليا؛ موطن للناس من جميع المذاهب والثقافات والخلفيات، ولا مكان في دولتنا للكراهية وعدم التسامح التي أنتجت التشدد والإرهاب والعنف الذي ندينه".
15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
05:38 PM
اتهم برنامج الهجرة بالسماح للمسلمين بالوصول لنيوزيلندا
أصدر سيناتور أسترالي بياناً مستهجناً عنصريّاً، مُلْقياً فيه اللومَ على الإسلام والمسلمين على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كريست تشيرش نيوزيلندا، فيما هاجمه رئيس الوزراء الأسترالي واصفاً بيانه بـ"المقرف".
وادّعى السيناتور الأسترالي، فرايزر أنينغ، في بيانه الذي أثار ضجة كبيرة؛ أن "السبب الحقيقي لإراقة الدماء في نيوزلندا اليوم هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالهجرة إلى نيوزيلندا بالأصل".
وأضاف: "ربما يكون المسلمون ضحية اليوم، وفي العادة هم المنفذون، على مستوى العالم يقتل المسلمون الناس بمستويات عالية باسم دينهم".. متهماً الإسلام بتبني أيديولوجية العنف.
وسريعاً غرد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، مهاجماً "أنينغ" بتغريدتين، قال فيهما: "إن التصريحات التي أدلى بها السيناتور فريزر مانينغ، والتي ألقى فيها باللائمة على الهجرة على خلفية الهجمات الإرهابية التي قام بها إرهابي عنيف يميني متطرف في نيوزيلندا، هي أمر مقرف مثير للاشمئزاز. ليس لهذه الآراء مكان في أستراليا، ناهيك عن البرلمان الأسترالي".
وتابع: "نيوزيلندا مثل أستراليا؛ موطن للناس من جميع المذاهب والثقافات والخلفيات، ولا مكان في دولتنا للكراهية وعدم التسامح التي أنتجت التشدد والإرهاب والعنف الذي ندينه".
، سيناتور أسترالي يصدر بياناً عنصريّاً بعد مذبحة المسجدين.. ورئيس وزراء بلاده يصفه بـ"المقرف" ،
المصدر : الخليج 365
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