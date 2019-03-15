، من البناء إلى المذبحة.. قصة أول مسجد تشرق عليه الشمس في نيوزيلندا ،

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يعرف مسجد النور بكريستشيرش، بنيوزيلندا، الذي وقع فيه الهجوم الإرهابي وأودى بحياة عشرات المصلين في صلاة الجمعة لهذا اليوم، إنه أحد أهم المراكز والتجمعات الإسلامية في المدينة، وأول مسجد في الدولة تشرق عليه الشمس، لذا ينطلق منه دائماً الأذان الأول لكل الصلوات.
وتعود قصة بناء المسجد، وفقاً لـ"العربية"، إلى العام 1977، حيث كان يسكن بالمنطقة عدد من الطلاب المسلمين من الهند وباكستان والسعودية، وتبرع عربي لشراء قطعة أرض في المنطقة لإقامة مسجد بها، وبدأ البناء في نهاية السبعينيات، وانتهى في أوائل الثمانينيات.
يتسع المسجد لأكثر من 100 مصلٍ، وبه أكبر مكتبة تضم المئات من الكتب الدينية والتراثية، وأماكن لإقامة الضيوف المغتربين القادمين من مدن أخرى بنيوزيلندا، ومطبخ لإعداد وجبات للضيوف، وقاعات لتعليم الأطفال الأعمال اليدوية والرسم، ويقابل المسجد حديقة كبيرة ويقع بجواره موقف للسيارات ويجاوره العديد من المنازل.
ويتردد على المسجد العديد من المسلمين من كافة مدن نيوزيلندا، ويعتبرونه ضمن أهم المزارات الإسلامية في الدولة، ويتناوب على خطبة الجمعة به العديد من الخطباء وبكل اللغات.
ويقع المسجد في الجزيرة الجنوبية للمدينة، وترفض إدارته الحصول على مقابل مالي من الراغبين في المبيت به من الزوار، كما توفر لهم وجبات مجانية وخدمة لغسيل الملابس، وتسمح لهم بالبقاء لأي مدة يرغبونها، ويتم تمويل كل ذلك من أموال التبرعات ومساهمات أعضاء الجالية الإسلامية.
من البناء إلى المذبحة.. قصة أول مسجد تشرق عليه الشمس في نيوزيلنداخالد الشاماني الخليج 365 2019-03-15
يعرف مسجد النور بكريستشيرش، بنيوزيلندا، الذي وقع فيه الهجوم الإرهابي وأودى بحياة عشرات المصلين في صلاة الجمعة لهذا اليوم، إنه أحد أهم المراكز والتجمعات الإسلامية في المدينة، وأول مسجد في الدولة تشرق عليه الشمس، لذا ينطلق منه دائماً الأذان الأول لكل الصلوات.
وتعود قصة بناء المسجد، وفقاً لـ"العربية"، إلى العام 1977، حيث كان يسكن بالمنطقة عدد من الطلاب المسلمين من الهند وباكستان والسعودية، وتبرع عربي لشراء قطعة أرض في المنطقة لإقامة مسجد بها، وبدأ البناء في نهاية السبعينيات، وانتهى في أوائل الثمانينيات.
يتسع المسجد لأكثر من 100 مصلٍ، وبه أكبر مكتبة تضم المئات من الكتب الدينية والتراثية، وأماكن لإقامة الضيوف المغتربين القادمين من مدن أخرى بنيوزيلندا، ومطبخ لإعداد وجبات للضيوف، وقاعات لتعليم الأطفال الأعمال اليدوية والرسم، ويقابل المسجد حديقة كبيرة ويقع بجواره موقف للسيارات ويجاوره العديد من المنازل.
ويتردد على المسجد العديد من المسلمين من كافة مدن نيوزيلندا، ويعتبرونه ضمن أهم المزارات الإسلامية في الدولة، ويتناوب على خطبة الجمعة به العديد من الخطباء وبكل اللغات.
ويقع المسجد في الجزيرة الجنوبية للمدينة، وترفض إدارته الحصول على مقابل مالي من الراغبين في المبيت به من الزوار، كما توفر لهم وجبات مجانية وخدمة لغسيل الملابس، وتسمح لهم بالبقاء لأي مدة يرغبونها، ويتم تمويل كل ذلك من أموال التبرعات ومساهمات أعضاء الجالية الإسلامية.
15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
05:33 PM
تبرع بأرضه ثري عربي وترفض إدارته المال مقابل المبيت.. وجبات مجانية
يعرف مسجد النور بكريستشيرش، بنيوزيلندا، الذي وقع فيه الهجوم الإرهابي وأودى بحياة عشرات المصلين في صلاة الجمعة لهذا اليوم، إنه أحد أهم المراكز والتجمعات الإسلامية في المدينة، وأول مسجد في الدولة تشرق عليه الشمس، لذا ينطلق منه دائماً الأذان الأول لكل الصلوات.
وتعود قصة بناء المسجد، وفقاً لـ"العربية"، إلى العام 1977، حيث كان يسكن بالمنطقة عدد من الطلاب المسلمين من الهند وباكستان والسعودية، وتبرع عربي لشراء قطعة أرض في المنطقة لإقامة مسجد بها، وبدأ البناء في نهاية السبعينيات، وانتهى في أوائل الثمانينيات.
يتسع المسجد لأكثر من 100 مصلٍ، وبه أكبر مكتبة تضم المئات من الكتب الدينية والتراثية، وأماكن لإقامة الضيوف المغتربين القادمين من مدن أخرى بنيوزيلندا، ومطبخ لإعداد وجبات للضيوف، وقاعات لتعليم الأطفال الأعمال اليدوية والرسم، ويقابل المسجد حديقة كبيرة ويقع بجواره موقف للسيارات ويجاوره العديد من المنازل.
ويتردد على المسجد العديد من المسلمين من كافة مدن نيوزيلندا، ويعتبرونه ضمن أهم المزارات الإسلامية في الدولة، ويتناوب على خطبة الجمعة به العديد من الخطباء وبكل اللغات.
ويقع المسجد في الجزيرة الجنوبية للمدينة، وترفض إدارته الحصول على مقابل مالي من الراغبين في المبيت به من الزوار، كما توفر لهم وجبات مجانية وخدمة لغسيل الملابس، وتسمح لهم بالبقاء لأي مدة يرغبونها، ويتم تمويل كل ذلك من أموال التبرعات ومساهمات أعضاء الجالية الإسلامية.
، من البناء إلى المذبحة.. قصة أول مسجد تشرق عليه الشمس في نيوزيلندا ،
المصدر : الخليج 365
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