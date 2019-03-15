، سفير المملكة بنيوزيلندا: نتابع حالة مصابيْن سعودييْن اثنيْن ،

محمد بن مسعود - الدمام - على جميع المواطنين في "كرايست تشيرش" توخي الحذر

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا أن السفارة تتابع الحالات الصحية للمواطنين السعوديين المصابين في حادث نيوزيلندا الإرهابي، وعددهم اثنان.

وقدّم التعازي الصادقة للحكومة النيوزيلاندية ولأهالي الضحايا في هذا العمل الإرهابي الجبان، راجيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقال السفير: أؤكد على جميع المواطنين الكرام المتواجدين في مدينة كرايست تشيرش توخي الحيطة والحذر وعدم التردد في الاتصال بهواتف السفارة.

وأشارت السفارة إلى أن رقم الطوارئ هو 0275922211