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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا أن السفارة تتابع الحالات الصحية للمواطنين السعوديين المصابين في حادث نيوزيلندا الإرهابي، وعددهم اثنان.
وقدّم التعازي الصادقة للحكومة النيوزيلاندية ولأهالي الضحايا في هذا العمل الإرهابي الجبان، راجيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وقال السفير: أؤكد على جميع المواطنين الكرام المتواجدين في مدينة كرايست تشيرش توخي الحيطة والحذر وعدم التردد في الاتصال بهواتف السفارة.
وأشارت السفارة إلى أن رقم الطوارئ هو 0275922211
سفير المملكة بنيوزيلندا: نتابع حالة مصابيْن سعودييْن اثنيْنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-15
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا أن السفارة تتابع الحالات الصحية للمواطنين السعوديين المصابين في حادث نيوزيلندا الإرهابي، وعددهم اثنان.
وقدّم التعازي الصادقة للحكومة النيوزيلاندية ولأهالي الضحايا في هذا العمل الإرهابي الجبان، راجيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وقال السفير: أؤكد على جميع المواطنين الكرام المتواجدين في مدينة كرايست تشيرش توخي الحيطة والحذر وعدم التردد في الاتصال بهواتف السفارة.
وأشارت السفارة إلى أن رقم الطوارئ هو 0275922211
15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
05:26 PM
على جميع المواطنين في "كرايست تشيرش" توخي الحذر
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا أن السفارة تتابع الحالات الصحية للمواطنين السعوديين المصابين في حادث نيوزيلندا الإرهابي، وعددهم اثنان.
وقدّم التعازي الصادقة للحكومة النيوزيلاندية ولأهالي الضحايا في هذا العمل الإرهابي الجبان، راجيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وقال السفير: أؤكد على جميع المواطنين الكرام المتواجدين في مدينة كرايست تشيرش توخي الحيطة والحذر وعدم التردد في الاتصال بهواتف السفارة.
وأشارت السفارة إلى أن رقم الطوارئ هو 0275922211
، سفير المملكة بنيوزيلندا: نتابع حالة مصابيْن سعودييْن اثنيْن ،
المصدر : الخليج 365
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