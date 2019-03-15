، والد مؤذن مسجد نيوزيلاندا لـ"الخليج 365": ابني كان في المواضئ ،

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أكد عبدالكريم فقيهي، والد المبتعث السعودي محمد الذي نشر مقطع فيديو لنجله وهو يرفع الأذان في المسجد الذي هاجمه الإرهابي الأسترالي اليوم، أن ابنه "محمد" بكامل عافيته ولم يتعرض لأي أذى جراء الهجوم الإرهابي.
وقال "عبدالكريم" لـ"الخليج 365": إن الحادثة وقعت أثناء تواجد ابني في مواضئ المسجد، ولم يُصَب بأي أذى؛ حيث إن مقطع الأذان لم يكن في هذا اليوم؛ وإنما في وقت سابق من الجريمة.
وأضاف: كان ابني يهم بالخروج من المواضئ إلا أن أحد المصلين دفعه للداخل وأغلق الباب فور سماعه طلقات النيران.
وتابع: ابني مبتعث في نيوزيلاندا منذ أربعة أشهر على حسابه الخاص، بعدما تخرج من الثانوية العامة، وقد تواصلت معه اليوم، وكان بخير وعافية، وأبعث بكل التعازي لأسر المتوفين في هذه الحادثة البشعة.
والد مؤذن مسجد نيوزيلاندا لـ"الخليج 365": ابني كان في المواضئمحمد المواسي الخليج 365 2019-03-15
أكد عبدالكريم فقيهي، والد المبتعث السعودي محمد الذي نشر مقطع فيديو لنجله وهو يرفع الأذان في المسجد الذي هاجمه الإرهابي الأسترالي اليوم، أن ابنه "محمد" بكامل عافيته ولم يتعرض لأي أذى جراء الهجوم الإرهابي.
وقال "عبدالكريم" لـ"الخليج 365": إن الحادثة وقعت أثناء تواجد ابني في مواضئ المسجد، ولم يُصَب بأي أذى؛ حيث إن مقطع الأذان لم يكن في هذا اليوم؛ وإنما في وقت سابق من الجريمة.
وأضاف: كان ابني يهم بالخروج من المواضئ إلا أن أحد المصلين دفعه للداخل وأغلق الباب فور سماعه طلقات النيران.
وتابع: ابني مبتعث في نيوزيلاندا منذ أربعة أشهر على حسابه الخاص، بعدما تخرج من الثانوية العامة، وقد تواصلت معه اليوم، وكان بخير وعافية، وأبعث بكل التعازي لأسر المتوفين في هذه الحادثة البشعة.
15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
05:11 PM
المبتعث السعودي "محمد" نجا من الموت بأعجوبة.. هنا التفاصيل
أكد عبدالكريم فقيهي، والد المبتعث السعودي محمد الذي نشر مقطع فيديو لنجله وهو يرفع الأذان في المسجد الذي هاجمه الإرهابي الأسترالي اليوم، أن ابنه "محمد" بكامل عافيته ولم يتعرض لأي أذى جراء الهجوم الإرهابي.
وقال "عبدالكريم" لـ"الخليج 365": إن الحادثة وقعت أثناء تواجد ابني في مواضئ المسجد، ولم يُصَب بأي أذى؛ حيث إن مقطع الأذان لم يكن في هذا اليوم؛ وإنما في وقت سابق من الجريمة.
وأضاف: كان ابني يهم بالخروج من المواضئ إلا أن أحد المصلين دفعه للداخل وأغلق الباب فور سماعه طلقات النيران.
وتابع: ابني مبتعث في نيوزيلاندا منذ أربعة أشهر على حسابه الخاص، بعدما تخرج من الثانوية العامة، وقد تواصلت معه اليوم، وكان بخير وعافية، وأبعث بكل التعازي لأسر المتوفين في هذه الحادثة البشعة.
، والد مؤذن مسجد نيوزيلاندا لـ"الخليج 365": ابني كان في المواضئ ،
المصدر : الخليج 365
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