، صحيفة: إرهابي نيوزيلندا خطط لتنفيذ جريمته منذ عامين ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم يهتم بدراسته واستثمر بعض المال في تجارة العملات الإلكترونية

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل وصورا خاصة بطفولة وحياة إرهابي نيوزيلندا، الذي قتل وأصاب العشرات من المسلمين، أثناء أدائهم صلاة الجمعة.

وقالت الصحيفة: اسمه برينتون تيرانت يبلغ من العمر 28 عاماً، وتميز بشعره الأشقر في طفولته، وتحول من شاب محب للياقة البدنية إلى قاتل، وخطط لقتل أرواح العشرات من المصلين الأبرياء في مسجد النور الواقع في مدينة كرايست تشرش، وقام ببث مذبحته على الهواء مباشرة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت: وصف الإرهابي قبيل ارتكاب عمله الإرهابي في حسابه بتويتر، نفسه بأنه "رجل أبيض عادي" من الطبقة المتوسطة، من أسرة محدودة الدخل ذات أصول اسكتلندية وأيرلندية وإنجليزية ، ووالده كان رياضياً وتوفي بمرض السرطان عام 2010 بعمر 49 عاماً، بينما ما زالت تعيش أمه وأخته في نفس المنزل الذي تربى فيه في منطقة غرافتون في المنطقة الشمالية.

وأردفت الصحيفة: لم يكن يهتم بدراسته، ولم يذهب للجامعة، وقد استثمر بعض المال في تجارة العملات الإلكترونية، مما جعله يجني بعض الأرباح، ليستخدمها في السفر للخارج ، وقد ورث اللياقة البدنية عن والده وعمل كمدرب خاص لفترة، وكان يتبع أنظمة غذائية قاسية، وقد سافر لعدة دول في أوروربا وآسيا.

وفي تدوينة سابقة له على "فيسبوك"، كتب الإرهابي عن زيارته لباكستان، مؤكداً أن المكان رائع والمواطنين يتميزون بالقلوب الطيبة والكرم.

وكشف الإرهابي في "تويتر" قبل ارتكاب المذبحة الإرهابية أنه خطط لارتكاب عمله الإرهابي منذ سنتين، لكنه حدد الأهداف منذ ثلاثة أشهر، بحسب ما نقلت صحيفة "سيدني مورننغ هيرالد".

وكان ينوي مهاجمة مسجد في منطقة دونيدن، إلا أنه غيّر خططه ووضع مسجد النور كهدف، كما كتب أنه كان ينوي بعد الانتهاء من مسجد النور أن يتوجه لاستهداف مسجد آخر في منطقة "آشبورتونو" التي تبعد مسافة ساعة بالسيارة عن كرايست تشرش.

وأشار الإرهابي إلى أنه لم يكن يعرف إذا كان سيتمكن من تحقيق هدفه أم لا.