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أصيب محسن الحربي، الذي يحمل الجنسية البريطانية وهو من أصول سعودية، إصابات خطيرة أدخلته العناية المركزة، جراء الاعتداء المسلح الذي استهدف مسجدين في كرايست تشيرش النيوزيلندية.
وقال ابن المصاب الدكتور فراس الحربي لـ"الخليج 365": تعرّض والدي لعدة طلقات أدخلته العناية المركزة، وحالته حرجة، وقد علمنا بإصابته من بعض الأقارب الذي يسكنون هناك.
وأضاف: نناشد السفارة التواصل معنا؛ لأننا لا نعلم تطورات حالة والدي الصحية.
"الحربي".. "بريطاني" من أصول سعودية بين مصابي مذبحة مسجديْ نيوزيلندابدر العتيبي الخليج 365 2019-03-15
أصيب محسن الحربي، الذي يحمل الجنسية البريطانية وهو من أصول سعودية، إصابات خطيرة أدخلته العناية المركزة، جراء الاعتداء المسلح الذي استهدف مسجدين في كرايست تشيرش النيوزيلندية.
وقال ابن المصاب الدكتور فراس الحربي لـ"الخليج 365": تعرّض والدي لعدة طلقات أدخلته العناية المركزة، وحالته حرجة، وقد علمنا بإصابته من بعض الأقارب الذي يسكنون هناك.
وأضاف: نناشد السفارة التواصل معنا؛ لأننا لا نعلم تطورات حالة والدي الصحية.
15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
05:06 PM
نجله ناشد السفارة عبر "الخليج 365" معرفة ظروف أبيه الصحية
أصيب محسن الحربي، الذي يحمل الجنسية البريطانية وهو من أصول سعودية، إصابات خطيرة أدخلته العناية المركزة، جراء الاعتداء المسلح الذي استهدف مسجدين في كرايست تشيرش النيوزيلندية.
وقال ابن المصاب الدكتور فراس الحربي لـ"الخليج 365": تعرّض والدي لعدة طلقات أدخلته العناية المركزة، وحالته حرجة، وقد علمنا بإصابته من بعض الأقارب الذي يسكنون هناك.
وأضاف: نناشد السفارة التواصل معنا؛ لأننا لا نعلم تطورات حالة والدي الصحية.
، "الحربي".. "بريطاني" من أصول سعودية بين مصابي مذبحة مسجديْ نيوزيلندا ،
المصدر : الخليج 365
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