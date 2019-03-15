، "القصبي" في العراق لمناقشة سبل تطوير التبادل التجاري ،

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع مع "صالح" وقدّم له تهاني القيادة بالحكومة الجديدة

استقبل الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق, وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي نقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين، كما نقل مباركتهما بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتمنياتهما لها وللشعب العراقي بمزيد من التقدم والرخاء.

وأكد وزير التجارة حرص قيادة المملكة على تعزيز الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين وتقوية العلاقات بين البلدين على الأصعدة كافة خصوصاً الجانب التجاري والاقتصادي.

وشدد على أهمية مساهمة الشركات السعودية في دعم المشروعات التنموية في العراق, وقال إن منفذ جديدة عرعر سيفتتح قبل نهاية هذا العام حسب الخطة المحددة وسيشكل إضافة كبيرة ونقلة نوعية في حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وترأس "القصبي" وفداً حكومياً رفيع المستوى في زيارة لجمهورية العراق الشقيقة يضم وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان, ومحافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ونائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، وعدداً من كبار مسؤولي الجهات الحكومية.

واجتمع "القصبي" والوفد المرافق خلال الزيارة بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، مع عدد من المسؤولين العراقيين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ونائب رئيس محلس الوزراء وزير النفط رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي, ثامر الغضبان، ووزير التجارة الدكتور محمد هشام عبدالحميد، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي الأعرجي، ومستشار محلس الوزراء وأمين مجلس التنسيق الدكتور معدي العلاق، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم العقابي.

وشهدت هذه الاجتماعات بحث سبل تطوير التبادل التجاري والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، والتحضير لاجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي سيعقد في العراق في بداية شهر أبريل، وبحث أولويات المرحلة القادمة, فيما التقى جميع المسؤولين من الوفد السعودي بنظرائهم لبحث الموضوعات الخاصة بهم.

وضم الوفد المرافق لوزير التجارة والاستثمار، ممثلين عن وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة تنمية الصادرات، والهيئة العامة للاستثمار.

وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق بنسبة 25%خلال العام 2018 ليصل إلى 1.142 مليار دولار.