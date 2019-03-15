، "آل الشيخ" يتفاعل مع مبتكري الأفكار الإنسانية في مجال الترفيه ،

محمد بن مسعود - الدمام - حفل "وتر عبدالحليم" يخصص ريعه للمؤسسة الخيرية "نرعاك"

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن تقديم دعمه الكامل للجهود والأفكار الرامية إلى تقديم الأعمال الإنسانية، مؤكداً وقوفه مع المبادرات المتمثله في التفاعل مع الأعمال الإنسانية.

وقال "آل الشيخ" عبر تغريدة في حسابه على "تويتر": "تلك الأفكار الإنسانية سندعمها ونقف مع مبتكريها ونتمنى تكرارها هذه فكرة حفل سيتم تخصيص ريعه لدعم الجمعيات الخيرية.. شكراً".

وجاءت التغريدة تفاعلاً مع قيام إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في إدارة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمهرجانات، بتنظيم وإحياء ليلة فنية للمطرب الراحل عبدالحليم حافظ "وتر عبدالحليم" يعود ريعها لصالح مرضى المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك"، وذلك يوم الثلاثاء 19 رجب 1440هـ الموافق 26 مارس 2019م في فندق الهلتون بجدة، في خطوة تعد هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وسيقدم الفنان الكبير هاني شاكر خلال الحفل الموسيقى المنتظر "وتر عبدالحليم" أجمل الأغاني الخالدة للمطرب الراحل عبدالحليم حافظ، وذلك بقيادة المايسترو سليم سحاب، الذي سيقود بدوره الأوركسترا، حيث ترافق المايسترو سحاب فرقة أوركسترا مكونة من 50 عازفاً ليطرب الحضور بليلة استثنائية تعكس الفن العربي الأصيل والعديد من الأغاني الكلاسيكية للأسطورة الراحل عبدالحليم حافظ.

من جهته، قدم زكي عبدالتواب حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للحفل الغنائي "وتر عبدالحليم" شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على دعمه الكبير للحفل، الذي سيكون أول حفل يعود ريعه لصالح مرضى المؤسسات الخيرية الوطنية.

وستقوم الشركة بهذا العمل الإنساني لإدراكها بأهمية العمل الاجتماعي وضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية كبرنامج إفطارك علينا، وحب اليتيم، وعيديتك علينا.

ويهدف هذا الحفل الغنائي الكبير إلى دعم برامج المؤسسة الخيرية ويساهم في تحقيق التنمية المنشودة لها.

وأكد "حسنين" أن هذا الحفل الخيري يعّد أحد ثمار زيارة تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه إلى القاهرة مؤخراً وتوقيعه على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها تدعيم القطاع الترفيهي في المملكة.

ونوّه "حسنين" بالدعم الكبير والمتواصل من معاليه لكافة برامج الترفيه، مشيراً بأن الهيئة العامة للترفيه تعمل على بناء قطاع ترفيهي واعد ومستدام يحقق العديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م التي أحدثت نقلة حقيقية ونوعية في صناعة الترفيه بالمملكة.

جدير بالذكر أن الحفل الغنائي الكبير "وتر عبدالحليم" الذي سيقام يوم 26 مارس الجاري، يُمثل النسخة الثالثة لسلسلة حفلات وتر للموسيقى الراقية بعد نجاح النسخة الأولى التي أحياها الموسيقار الكبير عمر خيرت، والنسخة الثانية التي كانت بعنوان "رحبانيات وتر" وأحياها الموسيقار اللبناني الكبير إلياس الرحباني، وأقيمت في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث شهدت النسختان الماضيتان نفاد نقاط بيع التذاكر وحضوراً مكثفاً من عشاق الفن.