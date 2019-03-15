احذر “الفوركس”.. مشبوهة لا تحمل سوى الأوهام

حذرت وزارة الإعلام من التعامل مع شركات الفوركس المشبوهة التي تستخدم قصصًا وهمية في إعلاناتها للإيقاع بضحاياها في شباكها، مشيرة إلى أن التداول في هذه الشركات يعرّض المواطنين لخسائر مادية جسيمة. ونشرت الوزارة تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، قالت فيها: «وعود الفوركس المشبوهة وغير المرخصة لا تحمل سوى الأوهام، فتجنبها». يأتي ذلك في وقت تستغل فيه هذه الشركات التواجد الكثيف على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تستخدم منصات غير موثوقة للاحتيال عبر اتصالات ورسائل احتيالية، لا تحمل سوى الأوهام.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي حذرت في وقت سابق من التعامل مع هذه الشركات التي تغري ضحاياها بوهم الربح السريع للإطاحة بهم، ناهيك عن غياب الوضوح والشفافية في تعاملاتها، والذي يعد سببا كافيا لتجنب التعامل معها. يذكر أن كلمة FOREZ هي اختصار لعبارة foreign exchange market وتعني سوق تداول العملات الأجنبية، والعملات الأساسية في هذا النوع من التداول هي: الدولار الأمريكي واليورو والين والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والدولار الأسترالي.