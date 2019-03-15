أمانة العاصمة المقدسة تسحب مشروعاً قيمته 200 مليون ريال من المقاول المنفذ

سحبت أمانة العاصمة المقدسة مشروع تقاطع طريقي العكيشية وعلي بن أبي طالب “الدائري الرابع”، البالغة تكلفته 200 مليون ريال من المقاول، لعدم التزامه إنهاء العمل في الجدول الزمني المحدد لإكمال المشروع.
وأوضحت أن الأمين العام للعاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، أصدر -بناء على عدم التزام المقاول المنفذ بالجدول الزمني للمشروع المذكور- توجيهاً بسحب المشروع منه، كما وجه بتعميد مقاول آخر لاستكمال المشروع. وكان العمل توقف في مشروع تقاطع طريقي العكيشية وعلي بن أبي طالب الذي كان يجب تسليمه قبل عام ونصف بسبب بعض المعوقات، ومُنح المقاول فرصة زمنية لإزالة هذه المعوقات، إلا أنه عاد وتوقف عن العمل لمدة عام كامل دون مبررات، ما دفع الأمانة إلى سحب المشروع منه، والتوجيه بتعميد مقاول آخر لاستكماله.
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