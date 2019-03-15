“الصحة” تقدم 6 نصائح للوقاية من أمراض الكلى

نشرت وزارة الصحة عدداً من الإرشادات والنصائح، التي تهدف إلى المحافظة على صحة الكلى وتجنب الإصابة بأمراض الكلى، مبينة أن النشاط البدني هو أهم طرق الوقاية من تلك الأمراض. وحددت الصحة 6 نصائح، قالت إنها هامة للوقاية من أمراض الكلى، وهي: – التحكم في الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري. – تجنب الإفراط في تناول الأدوية دون وصفة طبية. – المحافظة على النشاط البدني. Advertisements – الامتناع عن التدخين. – المحافظة على وزن صحي للجسم. – تناول الغذاء الصحي المتوازن.

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