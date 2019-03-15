بالأسماء.. “سكني” يعلن استفادة 13 ألف أسرة من الخيارات السكنية في فبراير

أوضح برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان أن أكثر من 13 ألف أسرة استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج خلال فبراير الماضي، بينهم 6207 أسر سكنت فعلياً في منازلها. وأبان أنه يمكن الاطلاع على أسماء المستفيدين بالدخول إلى موقعه الإلكتروني. وقال البرنامج في تقريره الشهري إن إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري وصل إلى أكثر من 26 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة.

وأعلن “سكني” اليوم الجمعة أسماء المستفيدين من الخيارات السكنية المتنوعة التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، وتحت الإنشاء، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح شراء الوحدات الجاهزة من السوق والبناء الذاتي، وتمويل القرض القائم، إضافة إلى خدمات حجز مخططات الأراضي المجانية، ومبادرة دعم العسكريين في الخدمة، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وغيرها. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أن “سكني” يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، مؤكداً حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل. وكان “سكني” أعلن مطلع العام الجاري أسماء 200 ألف موطن للاستفادة من الخيارات المطروحة للعام 2019، والتي تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء.