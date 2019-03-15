“العمل” تلغي ترخيص شركة و14 مكتب استقدام

ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ترخيص شركة و14 مكتب استقدام، منذ بداية عام 2018م وحتى نهاية يناير 2019م، لارتكابها مخالفات لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام. وسحبت الوزارة الضمانات البنكية لتلك المكاتب لعجزهم عن سداد التزاماتهم مع العملاء، بالإضافة إلى إيقاف الخدمات المقدمة إليهم من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن تلك القرارات تأتي حفظًا لحقوق طالبي الاستقدام، وأن الوزارة مستمرة في التحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام، من خلال الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية. ودعا أبا الخيل العملاء لإبلاغ الوزارة بأي مخالفات أو مشكلات تواجههم في الاستقدام، وذلك من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات عبر الاتصال بالرقم (19911)، أو من خلال فروع ومكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.