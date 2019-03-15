بالصور: مرابط بالحد الجنوبي يتبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة في محايل عسير

تبرع أحد أفراد القوات المسلحة بالحد الجنوبي بقطعة أرض لبناء مدرسة عليها في محافظة محايل عسير. وتشير التفاصيل إلى أن الوكيل رقيب علي بن خليل عسيري تبرّع بأرض تعود له لبناء المدرسة في إطار حرصه على دعم برامج المسؤولية الاجتماعية.
بدوره حرص مدير تعليم محايل منصور آل شريم على استقبال عسيري في مكتبه وتقبيل رأسه تقديراً لموقفه، موجهاً له رسالة أثنى فيها على حبه للوطن.
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