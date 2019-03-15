أطاح رجال المرور في منطقة عسير بقائد مركبة مارس التفحيط ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ونشرت الإدارة العامة للمرور صوراً من التي نشرها المفحط على مواقع التواصل، وصوراً أخرى تظهر ضبطه من قِبل دورية المرور وحجز مركبته. وأكدت أنه ستتم إحالة المقبوض عليه إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: “المرور” يطيح بقائد مركبة مارس التفحيط ونشر الفيديو على وسائل التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.