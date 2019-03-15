مباراة التعاون والفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يستضيف فريق التعاون لاستضافة نظيره الفتح، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويدخل فريق التعاون المباراة وهو يحتل المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 42 نقطة، بينما يحتل فريق ال فتح المركز السابع برصيد 32 نقطة.

وتشهد المباراة مواجهة من نوع خاص بين البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق التعاون، مع التونسي فتحي الجبال مدرب فريق الفتح، نظراً لما يقدمه الثنائي مع الفريقين.

وفي كأس الملك، خاض التعاون 3 مباريات تحت قيادة بيدرو، كان النصر حليفه في الثلاث لقاءات وحافظ على نظافة شباكه أيضاً في جميع المواجهات بينما وسجل الفريق 10 أهداف.

في المقابل، خاض الفتح مباراتين تحت قيادة الجبال، فاز في واحدة وتعرض للهزيمة في الأخرى، وسجل الفريق هدفين فيما استقبل 4 آخرين.