السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مسجديّ نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة

عبَّر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، إطلاق النار الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا، ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدّد المصدر التأكيد على إدانة المملكة العربية السعودية الإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيًا كان مصدره، وعلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وشدّد على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة احترام الأديان، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيوزيلندي الصديق، مع الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.