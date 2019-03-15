بينهم سعوديان.. حصيلة القتلى والجرحى العرب في مسجدي نيوزيلندا

أسفر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، عن سقوط ضحايا عرب بين قتيل وجريح.

جريحان سعوديان

أعلنت سفارة المملكة في نيوزيلندا، إصابة مبتعثين سعوديين اثنين في الهجوم على المسجدين، بعدما كانت قد أصدرت بيانًا صباح اليوم، تحدَّثت فيها عن مصاب واحد بين ضحايا الهجوم.

لكن السفارة، قالت في بيانٍ ثانٍ، بعد ظهر الجمعة، إن اثنين من مبتعثي المملكة أصيبا في الحادث، مؤكدةً أنهما يعالجان حاليًّا في مستشفى كرايست تشيرش، وأنه تم تكليف موظفين من السفارة لزيارة المصابين ومساعدتهما نفسيًّا والاهتمام بحالتهما.

وأضاف البيان: «تهيب السفارة بجميع المواطنين الموجودين في مدينة كرايست تشيرش، ضرورة توخي الحيطة والحذر، وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن، والبقاء في المنازل في الوقت الحالي لحين عودة الوضع إلى طبيعته، والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ: 0275922211»، حسبما ورد في بيانها الأول.

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قتلى فلسطين

أعلن سفير فلسطين لدى أستراليا ونيوزلندا عزت عبدالهادي وجود معلومات أولية تشير إلى مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في الهجومين الإرهابيين على المسجدين.

وقال عبدالهادي -في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية- بأن الجالية أبلغته بمقتل مواطن فلسطيني على الأقل وإصابة عدد آخر في الهجومين، موضحًا أن السفارة تتابع اتصالاتها مع الجهات المختصة في نيوزلندا للحصول على معلومات وبيانات رسمية.

وأضاف أن الحكومة النيوزلندية أوقفت كافة الرحلات إلى مدينة كرايست تشيرتش، لافتًا إلى أن التحقيقات حول الحادث متواصلة وستصدر الحكومة النيوزلندية تفاصيل أدق حول الضحايا صباح السبت.

مصابان أردنيان

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، إصابة اثنين من مواطنيها في هذا الهجوم الإرهابي، وقالت في بيان لها، إن المعلومات الأولية تشير إلى وجود مواطنين أردنيين من بين المصابين في الحادث.

وأضاف البيان أن مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في أستراليا المعتمدة لدى الحكومة النيوزلندية، يتابعان الاتصالات مع الجهات المختصة؛ وذلك للاطمئنان على حالة الجرحى والوقوف على احتياجاتهم.

نفي كويتي

يأتي هذا فيما أكَّد سفير الكويت لدى نيوزيلندا أحمد الوهيب، عدم وجود كويتيين بين ضحايا الهجوم الإرهابي، وقال في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية «كونا»: «لا يوجد ضمن حادث الهجوم المسلح مواطنون كويتيون، وجميع الطلبة وأعضاء السلك الدبلوماسي بخير».

ودعا الوهيب، جميع الكويتيين والطلبة في نيوزيلندا، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات من الجهات الرسمية النيوزيلندية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت الشرطة النيوزيلندية، ارتفاع ضحايا الهجوم إلى 49 قتيلًا، فيما أشارت معلومات إلى أن العدد قابل للزيادة.

وقال متحدثٌ باسم الشرطة، في مؤتمر صحفي، إن 41 شخصًا قُتلوا في أحد المساجد، وثمانية قتلى في المسجد الآخر، مشيرًا إلى أن الهجوم تم التخطيط له مسبقًا (دون أن يُحدَّد له موعد).

