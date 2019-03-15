وزارة التعليم: 85% من المعلمين راضون عن أوضاعهم

كشفت وزارة التعليم، عن أن نحو 85% من المعلمين لم يتقدموا لحركة النقل الخارجي، التي أعلنت نتائجها، أمس الخميس، ما يعني أنهم راضون عن أوضاعهم، مشيرة إلى أنها نجحت في معالجة موضوع نقل المعلمين عامًا بعد عام.

وأضافت الوزارة (عبر مداخلة لمتحدثها الرسمي ببرنامج: يا هلا، على قناة روتانا خليجية)، أنه تم التعامل مع الكثير من مشاكل المعلمين خلال حركات النقل، التي تمت في السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى عدم تقديم 85 بالمائة للحركة الماضية، مضيفًا أن المتبقي الذي تتعامل معه الوزارة هو 15 بالمائة فقط من أصل 500 ألف معلم ومعلمة.

وأعلنت وزارة التعليم، أمس الخميس، حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، مشيرة إلى أنها ستتيح الاعتراض على نتائج الحركة؛ بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الوزارة، أن نسبة حركة النقل الخارجي بلغت 19.73%، وأن نسبة عدد المتقدمين بلغت 15.61% من مجموع عدد المعلمين والمعلمات، وأن المنقولين على الرغبة الأولى بلغت نسبتهم 60.84%، والمنقولين على الرغبة الثانية بلغت نسبتهم 6.36%، وأن المنقولين على الرغبة الثالثة بلغت نسبتهم 3.75%، وأن المنقولين على باقي الرغبات بلغت نسبتهم 29.05%، بينما بلغت نسبة لم الشمل 8.5%.

Advertisements

وتقدم لحركة هذا العام 82 ألف معلم ومعلمة، كانت نسبة المتقدمين منهم لتحسين مواقع عملهم داخل إدارات التعليم 32%، ووصلت نسبة من تقدموا للنقل بين المناطق والمحافظات 68%.

وبمتابعة سنوات التقديم، كانت نسبة المتقدمين لحركة النقل الخارجي خلال السنوات الماضية كالتالي:

(1431هـ 2.4%)، و(1432هـ 3.6%)، و(1433هـ 9.6%)، و(1434هـ 7.3%)، و(1435هـ 8.7%)، و(1436هـ 8.3%)، و(1437هـ 14%)، و(1438هـ 18%)، و(1439هـ 27%)، بينما تبلغ نسبة من تقدموا في الثلاث سنوات الأخيرة 59%.

وكانت مصادر قد أوضحت، في وقت سابق، أنه سيتم إعلام المتقدمين في حركة النقل الخارجي سواء بالقبول أو الرفض، عبر رسائل نصية على هواتفهم، كما سيتم السماح للمتضررين تقديم اعتراض على نتيجة الحركة، ولمدة عشرة أيام من إعلانها.