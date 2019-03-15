النائب العام يوجّه بسرعة ضبط أصحاب واقعة «حمل السلاح» بحي سكني

وجَّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على أشخاص ظهروا في مقطع يحملون أسلحة نارية، ويتجولون بها داخل أحد الأحياء واستكمال كل الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم، في ضوء نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية والقرار رقم (٢٠٠٠) المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأكد أن طمأنينة وسكينة المجتمع، من أهم الأولويات التي يجب مراعاتها، ولا يسوغ المساس بها بأي حال من الأحوال. يأتي هذا بعدما أظهر مقطع الفيديو المتداول، قيام الأشخاص بإيقاف مركباتهم في وسط أحد الأحياء بحوطة بني تميم وحمل الأسلحة النارية؛ مسببين رعبًا للمارة والسكان، حسبما ظهر بمقطع الفيديو المتداول.