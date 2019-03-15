بالصور.. ضبط قائد سيارة مارس التفحيط وعرّض مواطنين للخطر بعسير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، القبض على قائد السيارة الذي كان يمارس التفحيط في منطقة عسير، ما يعرض حياة المواطنين للخطر، ونشر صورًا ومقاطع فيديو لذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الإدارة- في بيانٍ نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «مرور منطقة عسير يقبض على قائد المركبة، الذي كان يمارس التفحيط والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور».