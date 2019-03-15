شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد قتلى الهجومين الإرهابيين الذي استهدفا مصلّين في مسجدين بمدينة كرايست شيرش في نيوزلندا إلى 49 قتيلاً وإصابة 20 آخرين .

وأكدت الشرطة أنه تم توجيه تهمة القتل لرجل في أواخر العشرينات من العمر وسوف يمثل أمام المحكمة صباح يوم السبت.

ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن إطلاق النار بأنه هجوم "قد تم له التخطيط جيدًا" .

وقالت "كان هذا أحد "أبشع الأيام في بلادنا".

وأضافت في مؤتمر صحفي: "من الواضح لدينا الان أنه يمكن وصف ذلك بأنه هجوم إرهابي".

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" منفذ الهجوم المسلح، والذي يحمل الجنسية الأسترالية، بأنه إرهابي من"اليمين المتطرف".

وقال مفوض الشرطة في المدينة مايك بوش بأن رجلين آخرين وامرأة احتجزوا، كما صودرت أسلحة نارية في مكان قريب من الحادث.

وأضاف بأن أحد المحتجزين أطلق سراحه فيما بعد ، بينما كان الضباط يحققون فيما إذا كان الاثنين الاخرين على صلة بالحادث.

وبث المسلح لقطات حية من الهجوم الذي نفذه على فيسبوك عن طريق كاميرا مثبتة على الرأس، وأظهرت اللقطات لحظات اطلاقه النار بشكل عشوائي على عدد من الرجال والنساء والأطفال من مسافة قريبة داخل مسجد النور.

ودعت الشرطة الجمهور إلى عدم نشر وتبادل مقاطع الفيديو "المفجعة" على الإنترنت. وقال فيسبوك إنه أزال حسابات المسلح على فيسبوك وانستجرام وإنه يعمل على إزالة أي نسخ من اللقطات الدموية.

وأفاد شهود عيان لوسائل إعلام محلية بأنهم لاذوا بالفرار هربا من إطلاق النار وشاهدوا عددا من المصابين على الأرض خارج مسجد النور.

Advertisements

وأغلقت الشرطة كل المساجد في المدينة كما وضعت حراسة مشددة حول كل المدارس.

وقال مهان إبراهيم الذي كان موجودا وقت الهجوم لصحيفة هيرالد "في البداية أعتقدنا أن عطلا كهربيا وقع ثم فجأة بدأ كل الأشخاص في الفرار"، مضيفا "لا يزال أصدقائي في الداخل".

وكانت صحيفة هيرالد قالت إن منفذ الهجوم يعتقد أنه استرالي كتب بيانا أوضح فيه نواياه. وجاء في البيان دعمه لإيدولوجية اليمين المتطرف وسياسة معاداة المهاجرين.

لم يكشف بعد عن تفاصيل وتطورات الهجومين اللذين استهدفا المسجدين ولكن المعلومات المتاحة جاءت عن طريق روايات شهود العيان لوسائل الإعلام المحلية.

وقال شهود عيان في مسجد النور، ويقع وسط مدينة كرايست تشيرش قبالة متنزه "هاغلي بارك"، إنهم شاهدوا جرحى ينزفون على الأرض أمام المسجد.

وروى أحد الناجين من الهجوم للتلفزيون النيوزيلندي ما شاهده قائلا إن "المهاجم أطلق النار على شخص في صدره"، موضحا أن الهجوم ربما "استغرق 20 دقيقة وسقط فيه 60 مصابا على الأقل".

ويعتقد أن المهاجم استهدف أولا مصلى الرجال قبل أن يتوجه إلى مصلى السيدات في المسجد.

وقال الناجي من الحادث "كل ما فعلته هو الانتظار والصلاة، لقد رجوت الله أن تنفد الذخيرة مع المسلح".

وأضاف قائلا "لقد أطلق النار هنا ثم انتقل إلى مصلى النساء وفتح النار هناك، لقد سمعت أن إحدى السيدات قتلت".

وقال رجل فلسطيني، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأسوشييتد برس، أنه سمع إطلاق نار سريع، وشاهد رجلا على الأرض وقد أطلقت رصاصة في رأسه.

وأضاف "سمعت ثلاث طلقات سريعه، ثم بعد حوالي 10 ثوان بدأ إطلاق الرصاص مرة أخرى" وقلت "يجب أن تكون تلقائية، لا يمكن لأحد أن يسحب الزناد بهذه السرعة، شاهدت الناس يهربون خارج المسجد، وكان بعضهم مغطى بالدماء."

وأخلت الشرطة مسجدا آخر في ضاحية لينوود، وقال مفوض الشرطة إن "ضحايا سقطوا في موقعين مختلفين" في المدينة لكن دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.