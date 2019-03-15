شكرا لقرائتكم صور.. كاونترات الدعم السكني تقدم خدماتها في عسير مول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-15 صور.. كاونترات الدعم السكني تقدم خدماتها في عسير مول متابعات الخليج 365.عبدالرحمن الأحمري .أبها Advertisements يقدم فرع وزارة الإسكان بعسير بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري خدمات الدعم السكني والوحدات السكنية لجميع موظفي الدولة بالإضافة إلى الدعم العسكري.

كما يتم تقديم الإستشارات والرد على جميع الاستفسارات وذلك في المدخل الرئيسي في عسير مول.

وتستمر هذه الخدمة طيلة هذا الشهر









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