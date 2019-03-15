ناجون يروون تفاصيل لحظات الرعب بعد الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزلندا

2019-03-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

روى عدد من الناجين من مذبحة المسجدين في نيوزلندا تفاصيل لحظات الرعب التي عاشوها أثناء الهجوم الإرهابي الذي قام به أسترالي متطرف أثناء صلاة الجمعة اليوم.

يوم أسود في نيوزلندا

نور حمزة (54 عاماً)، مهاجر من ماليزيا قدم ليدرس ويستقر في نيوزلندا في الثمانينيات، قال لصحيفة نيوزيلاند هيرالد إنه استطاع أن يجري بمجرد بدء العملية الإرهابية، بصحبة آخرين، مضيفاً أنهم اختبأوا خلف السيارات المصطفة إلى جانب مسجد النور. وأضاف أن إطلاق النار استمر لقرابة 15 دقيقة، قبل أن يصل رجال الشرطة لموقع الحادث.

وأضاف أنه بعد توقف إطلاق النار، ذهب لينظر من النافذة التي تطل على داخل المسجد، ففوجئ بأعداد كبيرة من الجثث. ووصف الحادث بأنه بمثابة “يوم أسود لنيوزلندا”.

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وقال إنه لا يزال لا يمكنه استيعاب ما حدث، وإنه على الأغلب سيدخل في صدمة بالأيام القادمة، معرباً عن أمله في أن يستطيع الصمود.

ما حدث لم يكن متوقعاً