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بعد الهجوم الإرهابي.. إغلاق كل مساجد نيوزيلندا حتى إشعار آخر
متابعات الخليج 365 - متابعة
قررت شرطة نيوزيلندا إغلاق جميع المساجد في البلاد حتى إشعار آخر على خلفية الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايس تشيرش اليوم الجمعة، الذي راح ضحيته 49 شخصا.
وقالت الشرطة على موقعها الرسمي: “في هذه المرحلة لا نستطيع التعليق على الدوافع المحتملة للمهاجمين أو أسباب اعتدائهم، لكننا طلبنا من جميع المساجد في البلاد إغلاق أبوابها وأوصينا المصلين بالامتناع عن ارتياد المساجد حاليا”.
وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش، إنه تم احتجاز أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، وأشار إلى أنه تم العثور على عدد من السيارات المفخخة بالقرب من موقع الحادث، الأمر الذي يشير إلى عمل إرهابي مُخطط له من الدرجة الأولى.
وأوضح بوش أن العديد من المتفجرات كانت مرتبطة بالسيارات، بما يشير إلى أن هذا العمل يندرج تحت الأنشطة الإرهابية والعنيفة على مستوى العالم.
وقال شهود لوسائل الإعلام إن رجلاً كان يرتدي ملابس عسكرية مموهة ويحمل بندقية أوتوماتيكية بدأ يطلق النار عشوائيًا على الناس في مسجد النور.
وقال المفوض إن الشرطة تعاملت مع إطلاق نار في مسجدين في كرايس تشيرش والآخر في دينز أفنيو، مؤكدًا أن تلك المواقع ستظل مغلقة لأجل غير مسمى.
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