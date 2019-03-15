- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تنبيه لأهالي الطائف وميسان : أمطار وغبار حتى العاشرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تنبيه لأهالي الطائف وميسان : أمطار وغبار حتى العاشرة
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظة الطائف تشمل الشفا والهدا ، ومحافظة ميسان والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى العاشرة من مساء اليوم.
من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني (هنا) أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه لأهالي الطائف وميسان : أمطار وغبار حتى العاشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.