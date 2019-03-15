2019-03-15

بالأسماء .. 15 متسابقًا يتأهلون للتحدي الأخير في فرسان القصيد

متابعات الخليج 365 - الرياض

لم يبق أمام المشتركين إلا خطوة واحدة تفصلهم عن الفوز ضمن الحلقة الثالثة والأخيرة من مرحلة نصف النهائيات من برنامج المسابقات الشعرية “فرسان القصيد جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي”، من تقديم نادي الإبل على MBC1 حيث سيتمكن مشترك واحد فقط من كل فئة من الفوز في الحلقة الختامية الأسبوع المقبل.

وخلال الحلقة أطل النجم عبادي الجوهر الذي أدى مجموعة مختارة من أغنياته، وأشاد بالمشتركين وجزالة قصائدهم وتميز قوافيهم، طالبا منهم ومن اللجنة تزويده بقصائد متميزة من تأليفهم ليغنيها بنفسه.

وقد تأهل 5 متنافسين إلى المرحلة النهائية، وانتهى مشوار 5 آخرين بعد أن تنافس 10 مشتركين توزعوا خلال الحلقة على النحو التالي:

عن فئة الشعر النبطي: حمدة المر من الإمارات، سلطان بن بشير من السعودية، جمال بندر من الكويت، ومحمد البلوي من السعودية.

وعن فئة الشيلات: فهد الشمري وخالد المرّي والاثنان من السعودية.

عن شعر المحاورة: سعيد اليامي وعواد الجهني، وكلاهما من السعودية.

عن فئة الشعر الشعبي العربي: ناجي أبو عساف من لبنان، وأحمد أبو عيسى من مصر.

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وستشهد التصفيات النهائية المنافسة الأخيرة بين المشتركين المتأهلين وعددهم 15، حيث يتنافس عن فئة الشعر الشعبي النبطي:

بشاير المقبل، محمد بن جخير، سلطان بن بتلاء، عبد الله المسيلي، حمدة المر، سلطان بن بشير.

عن فئة فن الشيلات: طلال الحريجي، وحمد الطويل، خالد المري.

وعن فئة شعر المحاورة يتنافس: كامل الحليلي وفواز العازمي وسعيد اليامي.

فيما يتنافس عن فئة الشعر الشعبي العربي: تريدي حمزة وهاجر الساحلي وناجي أبو عسّاف.

ويُعرض برنامج “فرسان القصيد جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي” مباشرة على MBC1، كل خميس في تمام الساعة 9:30 بتوقيت السعودية، وتذيعها تزامنا MBC FM.