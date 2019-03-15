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2019-03-15 إصابة أربعة مواطنين بحريق شقة في ينبع متابعات الخليج 365_عبدالرحمن المحمادي_ينبع أصيب أربعة أشخاص في حريق بشقة سكنية في ينبع فجر اليوم. Advertisements وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني :” تبلغنا عند الساعة ٠٥:٠٦ من فجر هذا اليوم الجمعة الموافق ١٤٤٠/٧/٨ عن حريق في شقة على شارع متفرع من طريق علي بن أبي طالب بـمحافظة ينبع تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع”.

وأضاف أنه اتضح أن الحادث في شقة بالدور الأرضي وشمل الحريق أجزاء من الشقة حيث تم إخماده من قبل فرق الدفاع المدني ونتج عن الحادث تعرض ٤ مواطنين للاختناق تم نقلهم لمستشفى ينبع العام بواسطة الهلال الأحمر وحالتهم مستقرة.









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