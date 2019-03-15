الان تتابع “الغذاء والدواء” تحذر من استخدام منتج حبوب لقاح نحل فوريفر “Forever Bee Pollen” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض – الخليج 365 حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام منتج حبوب لقاح نحل فوريفر “Forever Bee Pollen” لأنه غير مسجل لدى الهيئة. وقالت الهيئة في تغريدة لها لها عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الجمعة: “لا يمكن التأكد من خلوه من مواد قد تكون مضرّة بالصحة، ويسوق بادعاءات طبية مضللة”.

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