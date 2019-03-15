تسجيل بلاك بورد الكلية التقنية Black board رايات .. “بالفيديو” .. رابط الدخول والتسجيل

تسجيل بلاك بورد الكلية التقنية Black board يتم من خلال الموقع الخاص والرسمي الذي خصصته مؤسسة التدريب التقني والمهني والتي يتبعها رايات الكلية التقنية، وسنتناول من خلال هذا التقرير الهام كيفية التسجيل في البلاك بورد Black board المخصص للمتدربين، وذلك للفصل الدراسي الأول والثاني للعام 1440، ومن الجدير بالذكر أن برنامج البلاك بورد Back Board هو أحدث الأنظمة الإلكترونية التي أطبقتها رايات الكلية التقنية، وهو برنامج خاص بالمتدربين والمتدربات، وسنتابع معكم كما عودناكم دائما الشرح والتفصيل لهذا البرنامج، كما تسعدنا استفساراكم من خلال التعليق على هذا التقرير، والبداية ستكون شرح عملية الدخول والتسجيل في برنامج ونظام البلاك بورد Black board رايات الكلية التقنية، فتابع معنا عزيزي المتدرب هذا التقرير لتتعرف على كيفية وطريقة الدخول والتسجيل ببرنامج البلاك بورد.

ومن الجدير بالذكر أن الهدف الأساسي والرئيسي من هذا البرنامج هو تحقيق أهداف البوابة الإلكترونية لنظام رايات الكلية التقنية، وهذا الهدف هو محاولة توفير أنسب وأفضل بيئة للتواصل، وذلك للوصول بالعملية التدريبية للمثالية التي يتمناها القائمين على الأمر، وكذلك المتدربين والمتدربات في كافة فروع رايات الكلية التقنية.

تسجيل بلاك بورد الكلية التقنية Black board فيديو يوضح خطوات التسجيل

والجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية قد أطلقت أفضل ما لديها لخدمة المتدربين والمتدربات من خلال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومن ثم سعت المؤسسة العامة لتطوير نفسها، فما كان منها إلا تفعيل نظام رايات لللكلية التقنية لخدمة أفضل للمتدربين والمتدربات، وأخيرا ومن خلال برنامج البلاك بورد والذي يمكن المتدربين والمتدربات من التفاعل بسهولة ويسر مع البرامج والتطبيقات التدريبية الحديثة.

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