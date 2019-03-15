شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في نيوزيلندا: إصابة المواطن السعودي طفيفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ولينغتون) أكدت سفارة المملكة العربية أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في ولينغتون بنيوزيلندا إصابة مواطن سعودي بجروح طفيفة جراء حادث إطلاق النار اللذين حدثا في مسجدين بمدينة كرايس تشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة، موضحة أنها اطمأنت على صحته وسلامته وأهابت السفارة في بيان لها صدر اليوم، بجميع المواطنين الموجودين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن والبقاء في المنازل في الوقت الحالي لحين عودة الوضع لطبيعته، والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ: 0275922211.



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