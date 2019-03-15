سفارة المملكة في نيوزيلندا: إصابة مواطن سعودي بجروح طفيفة في الهجوم على مسجدين بكرايس تشيرش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية في ولينغتون بنيوزيلندا أنه في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار اللذين حدثا في مسجدين بمدينة كرايس تشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة اليوم وما نتج عنه من قتلى وإصابات، تبين إصابة مواطن سعودي بجروح طفيفة، حيث تم الاطمئنان على صحته وسلامته.

وأهابت السفارة في بيان لها صدر اليوم، بجميع المواطنين الموجودين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن والبقاء في المنازل في الوقت الحالي لحين عودة الوضع لطبيعته، والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ: 0275922211 ، سائلة الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه .