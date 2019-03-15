دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper إصابة مبتعث سعودي في الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا

أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، إصابة مواطن سعودي في الهجوم الإرهابي، الذي حدث على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.

وذكر بيانٌ أصدرته الملحقية: «تود سفارة المملكة في ولينجتون أن توضح، أنّه في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار اللذين حدثا في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في الجزيرة الجنوبية، أثناء صلاة الجمعة لهذا اليوم 8/7/1440ه، الموافق 15/3/2019، وما نتج عنه من قتلى وإصابات، تبيّن إصابة مواطن سعودي بجروح طفيفة، وتمّ الاطمئنان على صحته».

وأضاف البيان: «تهيب السفارة بجميع المواطنين المتواجدين في مدينة كرايست تشيرش، بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن، والبقاء في المنازل في الوقت الحالي؛ لحين عودة الوضع إلى طبيعته والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ: 0275922211».

شاهد أيضاً: رئيسة وزراء نيوزيلندا: مقتل 40 وإصابة أكثر من 20 في هجوم على مسجدين

مقدم بواسطة: رويترز



إعادة تشغيل الفيديو التالي البيت الأبيض يستبعد صحفيين من حضور عشاء ترامب وكيم لتوجيههم أسئلة The White House barred reporters from Reuters, the Associated Press and Bloomberg from covering a dinner between President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un on Wednesday after two of them asked Trump questions during his initial interactions with Kim. Rough Cut (no reporter narration). Reuters

ترامب يقول إنه أجرى "حوارا جيدا للغاية" مع زعيم كوريا الشمالية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى "حوارا جيدا للغاية" مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وذلك خلال القمة التي جمعتهما يوم الأربعاء في فيتنام ، وقال البيت الأبيض إن الزعيمين سيحضران "مراسم توقيع اتفاق مشترك" في ختام القمة يوم الخميس . Reuters

ترامب وكيم يتصافحان في مستهل قمتهما الثانية Kim Jong Un and Donald Trump met in Hanoi on Wednesday (February 27) for their second summit, with the U.S. president appearing to bet on his personal relationship with North Korea's young leader for progress on denuclearization talks. Rough cut (no reporter narration). Reuters 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، قد أعلنت في وقتٍ سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على المسجدين إلى 40 قتيلًا وأكثر من 20 جريحًا (إصاباتهم خطيرة)، واصفةً ما جرى بأنّه «عمل إرهابي».

وقالت «جاسيندا»، خلال مؤتمر صحفي، عقدته بعد ساعات قليلة من الحادث، إنّه تمّ القبض على منفذ الهجوم، وأشارت كذلك إلى أنّه تقرَّر رفع درجة التهديد الأمني من منخفض إلى عالٍ، وذلك بعد رصد دلائل على وجود مخططات أخرى (لم تحدِّدها).

وبينما لم تعلن رئيسة الوزراء النيوزيلندية هوية المنفذ، واكتفت بوصفه بأنّه «يميني متطرف»، إلا أنّ رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أكد أن الإرهابي الذي نفّذ الهجوم هو مواطن أسترالي، دون مزيدٍ من التفاصيل.

يأتي هذا فيما طلبت الشرطة من جميع المساجد، غلق أبوابها اليوم الجمعة، وذلك بعد الهجومين الإرهابيين.

وقال مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش، في تصريحات للصحفيين في ولنجتون،: «هناك أربعة أشخاص محتجزون، ثلاثة رجال وامرأة (..) وردتنا عدة بلاغات عن وجود عبوات ناسفة بدائية الصنع مثبتة في مركبات، وتمكّنا من إبطال مفعولها».