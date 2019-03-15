محاكمة قاصر إيرلندي سرق طبيباً سعودياً واعتدى عليه بوحشية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

وجّهت محكمة إيرلندية الاتهامات لقاصر إيرلندي (14 عاماً) بالاعتداء على طبيب سعودي بوحشية وسرقته في أحد شوارع العاصمة الإيرلندية دبلن.

وأشارت تقارير إيرلندية إلى أن المتهم وُجهت له كذلك ثلاث تهم أخرى حول سلسلة عمليات سطو بالطريقة نفسها في دبلن تعود لشهر نوفمبر 2018.

تفصيلاً، كشفت التحقيقات أن المتهم قام بإيقاف الطبيب السعودي الذي كان قد تخرج في الكلية الملكية للجرّاحين، وقام بمهاجمته باللكمات والركلات بشكل وحشي حتى أسقطه أرضاً وقام بسرقة ما في جيبه، ولم يتمكّن الضحية من حضور حفل التخرج في اليوم التالي، كما لم يتمكّن من العودة إلى السعودية بسبب إصابته القوية التي تطلبت علاجاً إضافياً.

وأضافت أن عدداً آخر من الضحايا يبلغ ثلاثة رجال تقدّموا كذلك بشكاوى ضدّ المتهم واصدقائه؛ لقيامهم بالاعتداء عليهم بالطريقة نفسها وسرقة ما يملكون.

ويواجه المتهم وأصدقاؤه تهماً عدة؛ من بينها السرقة والاعتداء والاحتيال، وتم إطلاق سراحهم بكفالة، مؤقتاً، إلى حين موعد محاكمتهم الذي سيحدّد في وقتٍ لاحق.