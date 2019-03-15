رصد نتيجة حركة النقل الخارجي 1440….هنا رابط مباشر للاستعلام عن حركة نقل الخارجي المعلمين...

الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي 1440، حيث تم إتاحة الاستعلام المباشر عن حركةالنقل الخارجي عبر نظام نور الإلكطتروني، بعدما أعلنت وزارة التربية بالمملكة فيما سبق بدء تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية، وإدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي بجميع المدن السعودية، حيث تسعى بصفة مستمرة وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، في خدمة المعلمين والمعلمات السعوديين، بما يضمن حقوقهم، لذا سعت وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المعلمين، في ضع إجراءات بموجبها يتم تعميم تحديث البيانات وإدخال الرغبات لحركة النقل الداخلي والنقل الخارجي للمعلمين لهذا العام 1439 /1440، وذلك من خلال حساب المعلم على رابط موقع نورالإلكتروني ،خدمات شؤون المعلمين، بما يضمن الشفافية والدقة.

رابط مباشر للاستعلام عن المنقولين بالنقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1440

أعلنت وزارة التربية السعودية عبر موقع نورالتعليمي، عن أسماء الذين تم قبول طلبهم في حركة النقل الخارجي لعام 1440، حيث يتم الاستعلام بصورة مباشرة عن أسماء المنقولين عبر رابط الإدارة العامة لشؤون المعلمين، وقد حددت وزارة التربية بالمملكة، أنه سيتم تفعيل الموقع لتلقي طلبات الاعتراض لمدة عشرة أيام متتالية بدءً من يوم الأحد 10 رجب 1440هجرية بما يوافق 17 مارس 2019 ميلادية، وحتى يوم الثلاثاء 19 رجب، 26 مارس 2019.

موعد بدء تحديث البيانات وإدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي

انطلق يوم الأحد الموافق 30 ربيع أخر هجرية، 6 يناير 2019 ميلادية، وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل وزارة التعليم، بدء تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية بالوزارة لعام 1440، بالإضافة لتحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس،

بينما يفتح باب إدخال رغبات النقل سواء الداخلي أو الخارجي على مستوى جميع مدن المملكة عبر موقع نور التعليمي، يوم الأحد 21 جمادى أولى هجرية ، بما يوافق 27 يناير 2019 ميلادية، لكي يتمكن جميع المعلمين من تحديد رغباتهم في حركات النقل لهذا العام الدراسي.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي من قبل وزارة التعليم، في يوم 25 شعبان 1440، حيث يتم إنهاء الأعمال لكي يصدر إخلاء الطرف بعد إعلان النتيجة بشكل مباشر.

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شروط تضمنها تعميم تحديث بيانات المعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1440/1439

تضمن تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وحركات النقل الخارجي والداخلي، مجموعة من الضوابط والأمور الجديدة التي تم استحداثها من أجل المفاضلة لتطوير الخدمة المقدمة للمعلمين، وبموجبها يتم لإضافة نقاط للمفاضلة بشكل واقعي وأفضل يضمن الحيادية ومن تلك الأمور:

تم إضافة نقاط للمعلمين والمعلمات الذين بادروا في تنفيذ التكليف من قبل الوزارة لسد العجز اعتباراً من العام الدراسي القادم، 1441/1440 هجرية، ويتم احتسابه من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

يتم إضافة نقاط التدريب الصيفي للمعلمين كعنصر للمفاضلة في حركة النقل الخارجي لهذا العام الدراسي.

تم إضافة عنصر يخدم المعلم في اتخاذ قراره لتحديد رغباته عند التسجيل، وذلك من خلال مؤشر عدد طلبات الدخول والخروج على القطاع، وذلك عند تنفيذ طلب الاستعلام.

كما أكدت الإدارة العامة لشئون المعلمين في منشورها، أن تعميم تحديث وتسجيل رغبات حركات النقل العام ، تتم وفق خطة زمنية ممنهجة، وبموجبها يتم الانتهاء من كافة أعمال حركة النقل الداخلي والخارجي، لتوزيع المنقولين للعام الجديد وإخلاء طرفهم بشكل نهائي من مكان عملهم السابق، قبل القيام بأجازة نهاية العام الدراسي الحالي.

ويذكر أنه من خلال موقع نظام نور يتم تقديم كافة خدمات وزارة التعليم بالمملكة، للتسهيل على المعلمين والمعلمات، بتحديث بياناتهم وإدخال رغباتهم في النقل، وكافة الأمور المتعلقة بخدمات المعلمين على مستوى عموم المملكة العربية السعودية.