نرصد رابط تسجيل طلاب الصف الأول المستجدين بنظام نور 1440-1441…تسجيل طلاب الصف الأول عبر نظام...

الآن تسجيل طلاب الصف الأول المستجدين بنظام نور 1440-1441، حيث قامت وزاره التعليم السعودي بتحديد موعد لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في موقع نور التعليمي، مع توضيح طريقة التسجيل في نظام نور 1440 لجميع الطلاب المستجدين، وذلك لكل الطلاب الذين أتموا 6 سنوات بداية من العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى إتمام مرحلة رياض الأطفال، حيث يتم من خلال موقع نور الإلكتروني المتكامل الذي يضم داتا بكافة بيانات الطلاب بكافة المراحل الدراسية بالمملكة العربية السعودية، بدء من المرحلة الابتدائية، والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، من خلال موقع نور الإلكتروني 1440.

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول نظام نور

قامت وزارة التعليم في المملكة السعودية لتحديد موعد للطلاب المستجدين في المرحلة الابتدائية حتى يتمكنوا من التسجيل في نظام نور، وأكدت على يجب أن يكون الطالب تم 6 سنوات عند بداية العام الدراسي الجديد أو إتمام مرحلة رياض الأطفال موضح طريقة التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور، وفي فترة محددة.

الشروط اللازمة للتسجيل في نظام نور

يجب أن يكون عمر الطالب أو الطالبة 6 سنوات حتى تتمكن من التسجيل في نظام نور حيث يتم استماع بأقل من هذا العمر ثلاثة أشهر من موعد بداية العام الدراسي السعودي القادم.

الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 6 أعوام بستة أشهر يمكنهم التسجيل في موقع نور بحد أقصى عند بداية العام الدراسي المقبل ببعض الشروط وهي:

يجب أن يكون للطفل شهادة صادره من روضة معتمدة تثبت أن الطفل التحق لمدة عامين بالدراسة.

يجب أن يتوافر الاستمارة النمائية، والتي يتم تحديثها، وإثبات مقدرة الطالب بعمل ثمان مهارات يجب أن تكون موقعة من خلال المعلمات الموجودين في روضة معتمدة.

جدول الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين في نظام

قد تحديد جدول الخطة الزمنية حتى يتمكن الطلاب من التسجيل في نظام نور تبعا لنوع التعليم الموجود من قبل وزارة التعليم في السعودية، حتى يتمكن من الدخول إلى هذا النظام، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة، والشروط التي تخص الأطفال المستجدين في جميع المدارس الموجودة في السعودية، والجدول سوف ننشر لكم من خلال هذه الصورة.

رابط تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي نظام نور 1440

يتم تسجيل كافة الطلاب من الجنسين عبر نظام نور الإلكتروني المتكامل، من خلال الخطوات الآتية: