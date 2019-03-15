رابط: التسجيل نظام رايات الكلية التقنية 1440 لكافة المتدربين والمتدربات…. خدمات المؤسسة العامة...

نرصد لكم رابط نظام رايات الكلية التقنية 1440، فهو من أهم النظم التعليمية التي أطلقتها مؤسسة التدريب التقني العامة في المملكة العربية السعودية، من منطلق سعى المملكة العربية السعودية على توفير خدمات جديدة لجميع المواطنين، و التي تكون من أهمها المنظومة التعليمية السعودية ،حيث قام بإنشاء منظومة تعليمية متكاملة تقنية قائمة على أسس وقواعد مهنية متكاملة ، ومن خلال الموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني، والمهني، والتي تعمل عن طريقة لتسهيل الكثير من الخدمات التعليمية مثل معرفة الجداول الدراسية للطلاب في المملكة العربية السعودية، يجب أولا التسجيل المباشر في هذا البرنامج عن طريق رابط موقع رايات الكلية التقنية الإلكتروني 1440 ، الذي يوجد على شبكة الانترنت، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على الأسئلة الهامة لمعرفة نظام رايات، وتقديم خدمة المتدربين.

خدمات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

قد قامت المؤسسة العامة بالتصريح عن فتح أبواب التقديم لجميع المتدربين من الجنسين ذكو وأناث، للتسجيل في نظام رايات الكلية حيث يتمكن كل واحد منهما التسجيل، والتقديم الكلية التقنية 1440-2019.

نظام رايات الكلية التقنية 1440

أولا بلاك بورد التقنية المؤسسة العامة للتدريب التقني، والمهني على الصفحة الرئيسية.

شروط التقديم في نظام رايات الكلية التقنية، والرابط رايات الكلية والدخول برابط مباشر.

الكليات التي تكون متاحة للتسجيل المقررات للمتدربين المستمرين.

التدريب الأكاديمي أعمال الفصل الأول والثاني.

تغيير كلمة المرور للمتدربين وتغيير رقم جوال من خلال صفحة رايات.

الاستعلام عن اسم المستخدم في حساب التدريبي للمتدربين.

حدوث تعذر دخول لحسابك على نهايات والحصول على رسالة فشلت المصادقة.

رابط مباشر للدخول في نظام الرايات الكلية التقنية 1440

يمكنك التقديم، والتسجيل في موقع نظام رايات الكلية التقنية، وذلك عن طريق الدخول إلى الرابط الخاص بهذا النظام على شبكات الانترنت ويكون الرابط المباشر للدخول إلى رابط نظام رايات الكلية التقنية 1440 .

نظام رابات الكلية التقنية 1440:

يتم التقدم عبررابط تسجيل رايات كلية التقنية 1440، لكافة المتدربين عبر بوابة رايات، استعلام رايات الكلية التقنية 1440 دخول نظام بوابة المتدربين، نظام رايات الكلية التقنية، استعلام رايات خدمة المتدربين عبررابط تسجيل رايات كلية التقنية 1440:

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شروط التقدم للدخول في نظام رايات 1440

المتقدم لنظام رايات يكون من أصل سعودي لقبوله.

المتقدم من الحاصلين على الدبلوم الصحي أو مؤهل جامعي.

المتقدم من الحاصلين على دبلوم المعهد الوطني للتقنية.

المتقدم لا يكون من المسجلين بأي من البرامج الأخري.

بلاك بورد كلية التقنية Blackboard 1440

تسجيل دخول بلاك بورد كلية التقنية بوابة رايات1440، من خلال موقع المؤسسة العامة للتدرب التقني والمهني، بوابة القبول الموحد رايات التقنيه التدرب الالكتروني:

مستمرين معكم عبر التحديثات لتقديم كافة الأخبار والمستجدات المتعلقة بخدمات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ونظام رايات الكلية التقنية 1440، ذلك التعليم التقني المتطور بطريقة تكنولوجية هادفة.