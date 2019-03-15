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“رصد” رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة رجب 1440 | الأوراق المطلوبة للحصول على...

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ما هي شروط  الحصول على المساعدة المقطوعة؟

 برنامج المساعدة المقطوعة  يشمل المستفيدين من  الضمان الاجتماعي وغيرهم من معدومي ومحدودي الدخل، المستحقين للدعم المادي المباشر،  ويخضع البرنامج  إلى مجموعة  الشروط والضوابط  لكي يتم قبول طلب صرف المساعدة المقطوعة وهي:

  •   ألا يتجاوز الدخل الشهري الحد المانع للصرف.
  • بالنسبة للموظف الأعزب محدود الدخل، ويقل راتبه الشهري عن 3000 ريال
  • أما الموظف المتزوج  يقل راتبه الشهري عن 8680 ريال.
  •  أن يكون الشخص المستحق  لا يمتلك سجلات أو رخص تجارية
  •  يجب أن يكون  عمر المتقدم (35) عاماً، فأكثر.
  • المساعدة المقطعة تقدم للأسر الأشد احتياجاً ومحدودي الدخل.
  • أن يكون المواطن مقيم في المملكة.

والجدول التالي يوضح قيمة المساعدة بالريال السعودي،  بالنسبة لعدد أفراد الأسرة وقيمة الدخل الشهري المقدرة.

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري
1       10.400             2000
2        11.800             2.405
3        13.200                2810
4        14.600               3215
5        16.000               3620
6       17.400                4025
7        18.800               4430
8      20.200              4835
9        21.600              5240
10 22.000 5.645
11 24.400 6.050
12 25.800 6455
13 27.200 6860
14 28.600 7265
15 30.000 7670


الأوراق المطلوبة للتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة 1440

 أولاً : بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة بالنسبة للأسر، وصورة منها.

ثانياً: مستندات حديثة تفيد  بدخل الأسرة.

ثالثاً: أوراق تثبت محل الإقامة.

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رابط استعلام المساعدة المقطوعة 

تعمل منظومة المساعدة المقطوعة على توفير الجهد وضياع وقت كبير على المواطن السعودي، في ظل التسهيلات التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة للمواطنين السعوديين، استحدث  موقعاً متخصصاً لتقديم خدمة المساعدة المقطوعة، توفيراً للوقت والجهد،  حيث يتم التسجيل عن طريق رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،  من خلال رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ، وذلك بتسجيل رقم السجل المدني، ثم كتابة كود أرقام الصورة.

وإليكم فيديو توضيحي، لشرح طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440.

مستمرين معكم عبر التحديثات لعرض كافة أخبار والمستجدات المستمرة على المساعدة المقطوعة 1440-2019، تلك المبادرة الحكومية التي أطلقتها المملكة العربية من أجل المواطن السعودي، ورفع شأن السعودية، طبقاً لرؤية المملكة 2030.

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