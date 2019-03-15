“وزارة التعليم”⁩: مرحلة تسجيل “طلاب الصف الأول الابتدائي” عبر “نظام...

نتابع معكم بعد أن أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، بدء تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام “نور” للعام الدراسي المقبل 1441/1440، وكذلك نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط أو رمز التحقق noor.moe.gov.sa الاستعلام عن نتائج الاختبارات فمع انتهاء الفصل الدراسي الأول وإنهاء الطلاب جميع الاختبارات الخاصة بهم، الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية بدون رقم سري سيبدأ بالعمل فورًا موقع نور التعليمي لإعلان النتائج لجميع المراحل الدراسية للطلاب الذين أدوا امتحانات نصف العام الدراسي، وذلك من خلال الدخول إلى موقع نظام نور للنتائج والذي يطلب من الزائر اسم المستخدم والرقم السري، وهذه هي البيانات التي قد سبق وتم تسجيلها لدى الموقع وفي حالة نسيان الرقم السري يمكن الضغط على استعادة الرقم السري لطلب الحصول على رمز التحقق من خلال رقم الهاتف الذي قد تم التسجيل به لدى موقع نور، تطليع النتائج بالسجل المدني.

رابط موقع نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1440

رابط تسجيل طلاب الصف الأول المستجدين بنظام نور 1440-1441

نظام نور برقم الهوية الاستعلام عن نتائج الاختبارات 1440

نظام نور برقم الهوية 1440 ويمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات من خلال موقع نور التعليمي من خلال الدخول إلى الموقع ومن ثم اختيار الإدارة التعليمية واسم المدرسة المسجل بها الطالب، فهو يعتبر من أسهل مواقع الخدمات في المملكة العربية السعودية.

ويقدم موقع نور أيضًا الخدمات التالية بجانب خدمة الاستعلام عن النتيجة ومنها ما يلي:

استقبال أوراق الطلاب الجدد الملتحقين بالصف الأول الابتدائي والروضات.

التعرف على نتائج الاختبارات الشهرية.

التعرف على أياما لحضور والغياب للطلبة.

التعرف على تقييمات المدرسة والمعلمين الخاصة بالطالب.

ماهي الضوابط والإجراءات لتسجيل الطلاب الجدد بالمرحلة الابتدائية عبر نظام نور 1440؟

وضعت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة، لبدء التسجيل للطلبة والطالبات الراغبين في دخول الصف الأول الابتدائي خلال العام الدراسي القادم 1441/1440، نتعرف عليها من خلال منشور وزارة التعليم بالمملكة.

خطوات التسجيل الطلاب المستجدين للمرحلة الابتدائية لعام 1441/1440

نستعرض معكم بالخطوات آلية تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد ، عن طريق حساب ولي الأمر على حساب موقع نظام نور كالآتي:

يجب في المرة الأولى لولي أمر يسجل فيها احد أبناؤه، فتح حساب جديد عبر نظام نور الإلكتروني، من خلال الضغط على رابط نظام نور لتسجيل ولي أمر جديد وإدخال بيانات ولي الأمر بكل دقة من واقع المستندات الرسمية، ثم يتم استكمال باقي الخطوات للتسجيل، حتى يتم تفعيل الحساب.

أما عند تسجيل طالب مستجد من حساب ولي الأمر له حساب مسجل بالفعل، حيث يمكنه الدخول عبر نظام نور برقم الهوية وكلمة المرور، لتسجيل طالب جديد.

وإليكم صورة واحدة توضح خطوات تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي من خلال حساب ولي الأمر

شرح كيفية تسجيل طالب جديد للعام الدراسي 1440

الدخول إلى موقع نور 1440

ويمكنكم الآن الدخول إلى موقع نور من خلال رابط موقع نور الإلكتروني، والذي يُعد من أسهل المواقع المباشرة، فرابط الموقع سهل الدخول وسهل الاستخدام، يمكن الدخول إلى الموقع ومن ثم يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

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ويتم الضغط على كلمة بحث حتى يتم الدخول إلى الموقع ويتم عرض النتيجة للطلاب.

عبر نظام نور برقم الهويه تظهر نتيجة الطلاب عبر رابط نور بالهوية وستظهر النتائج برقم الهويه ورمز التحقق ويستطيع الان ولى الامر ان يستعلم عن نتائج الطلاب نظام نور برقم الهويه ورمز التحقق كذلك يستطيع الطلاب استعلام عن النتائج برقم الهويه ويقد نظام نور برقم الهوية فقط 1440 النتائج بالتفصيل وعبر الدخول الى نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق يمكن الاستعلام عن النتائج برقم الهويه ويمكن استخراج النتائج برقم الهويه من خلال عده خطوات سهله موجوده بالمقال ورصد نتائج الطلاب برقم الهويه سيظهر خلال ساعات من الان وبالدخول الى نظام نور ولي الامر ستظهر لوحة التحكم الخاصة بالحساب لتختار منها نتائج الطلاب وتظهر النتيجه بعدها.

نظام نور بدون رقم سري

ويعمل موقع نور بدون رقم سري على إعلان نتائج الطلاب بنين وبنات لأولياء الأمور من خلال رقم السجل المدني، ومن فقد رقم السجل المدني ولم يعد قادرًا على الحصول عليه، فيمكنه التوجه إلى السجل المدني السعودي، والموجود في جميع محافظات المملكة.

نتائج الطلاب برقم الهويه على نظام نور 1440

التقويم الدراسي 2019-1440

وعقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول ستبدأ مباشرة إجازة منتصف العام الدراسي، ومن ثم يبدأ الفصل الدراسي الثاني عقب انقضاء الإجازة، وسيكون التقويم الدراسي للأيام المقبلة كالتالي:

رابط موقع نظام نور EduWave

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أكدت على أن موقع نور هو الموقع الوحيد والمنصة الوحيدة التي تتبع وزارة التربية والتعليم والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج نور برقم الهوية الوطنية أو من خلال رقم السجل المدني أو تسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بالإضافة إلى أنه يمكن التعرف على حركة النقل الداخلي من خلال تسجيل الدخول أيضًا وكتابة اسم المستخدم أو اسم المعلم الذي يرغب في التعرف على النتائج الخاصة بالنقل الداخلي، بالإضافة إلى ضرورة توافر الرقم السري.

ومن ثم وعقب إدخال البيانات السابقة بطريقة صحيحة يتم إدخال رمز التحقق، والذي سيطلقه الموقع أتوماتيكيًا.

موقع نور التعليمي موقع لجميع طلاب المراحل الابتدائي والمراحل المتوسطة والمراحل الثانوية، وعقب إطلاق النتائج يمكنكم التعرف على النتيجة برقم الهوية 1440 من خلال رابط موقع نور الخاص بالكشف عن جميع النتائج التي تخص جميع الطلاب للطلاب أو لأولياء أمورهم أو التعرف أيضًا على نتائج الامتحانات الشهرية، أو التقارير التي تتعلق بالطلاب الشهرية أيضًا والتي تطلقها المدارس والتي تفيد بمستوى الطالب الدراسي وعدد أيام الحضور والغياب وكل ما يتعلق به.

نتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق، وسوف نقوم بإعلان النتائج فور رفعها من خلال موقع نور، فتابعونا.