هنا وزارة الخدمة المدنية السعودية للتقديم على الوظائف عبر نظام جدارة الإلكتروني 1440-2019/ رابط...

أطلقت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية عام 1433 هجرية، برنامج إلكتروني رسمي متطور تساهم به في خدمة الشعب السعودي، فمن خلاله يتم التقديم للوظائف المختلفة بكافة القطاعات الحكومية بالمملكة، والمؤسسات والإدارات المختلفة، لكافة الخريجين والخريجات على مستوى محافظات المملكة، ويتم التقدم عبر نظام جدارة الإلكتروني احدي أهم إسهامات المملكة الجديدة المتطورة في العملية التنموية التي تشهدها المملكة في الفترة الأخيرة، تحقيقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 وكذلك تنفيذاً لرؤية المملكة 2030، على الأمد البعيد من خلال منصة جدارة الإلكترونية المتميزة التي تتسم بالحيادية والشفافية.

نظام جدارة الإلكتروني 1440/2019

نظام جدارة الإلكتروني، هو منصة للتوظيف الإلكتروني الحر، فمن خلاله يتم تسهيل عمليات التوظيف المختلفة إلكترونيا في كافة مجالات التوظيف على مستوى المملكة، وذلك عن طريق موقع وزارة الخدمة المدنية منظومة التوظيف الحكومي جدارة، فهي منظومة توفر لطالبي العمل من المواطنين والمواطنات السعوديين، من تسجيل كافة بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية، للتقدم للوظائف الشاغرة التي يتم الإعلان عنها رسمياً من قِبل الجهات الحكومية المختلفة بالمملكة، فتوفر منظومة جدارة خدمة التقديم الإلكتروني بتلك الوظائف بما يناسب مع تخصصاتهم العلمية وخبراتهم، يتم مطابقة وتدقيق البيانات آلياً، ثم تتم عملية الترشيح آلياً وفق نظم وقواعد أساسها الشفافية والنزاهة، واختيار الأفضل، بما يحقق ضمان تطبيق تكافؤ فرص الاختيار والتعيين، بما يحقق التطوير الشامل لبناء سعودية جديدة بسواعد أبنائها.

الجدول الزمني لخطة الوظائف الحكومية المطلوبة 1440

يطرح نظام جدارة للتوظيف الإلكتروني السعودي باستمرار وظائف الشاغرة بكافة القطاعات الحكومية السعودية، وذلك وفق خطة زمنية متكاملة وذلك كل عام مالي جديد.

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كيفية التسجيل عبر رابط نظام جدارة 1440/2019

يتم التسجيل عبر رابط الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية بالمملكة ثم اختيار منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة.

ثم الضغط على إيقونة تسجيل جديد.

يتم تعبئة البيانات الموضحة بالخانات التي تظهر أمامك علي أن يتم إدخال البيانات حسب تسجيلها بالسجلات المعتمدة في الجهات الرسمية، منها رقم الهوية الوطنية المكون من عشر أرقام يسجل بدون فواصل.

ثم كتابة تاريخ الميلاد بالسنة والشهر واليوم (حسب التاريخ الهجري)، وتحديد جنس المسجل، وغيرها من البيانات، بكل دقة.

يتم إضافة الصورة الرمزية الظاهرة أسفل الصفحة المكون من ستة أرقام في مكانها.

ثم الضغط على عبارة (استمرار) أسفل الصفحة لمتابعة خطوات التسجيل، مع العلم أن النظام قد يستغرق بعض الوقت لتدقيق معلوماتك إلكترونياً.

إضافة بيانات الحالة الصحية للمسجل أو المسجلة، مع تحديد نوع الإعاقة ان وجدت .

يتم التأكيد على إدخال رقم البريد الإلكتروني الصحيح للمسجلين، الذي يعتبر وسيلة الصلة بين المسجلين بالموقع والوزارة.

شرح بالفيديو كيفية التسجيل عبر نظام جدارة:

مستمرين معكم