، بعد غدٍ.. أبصار صناع القرار والخبراء تنظر لمستقبل قطاع المياه بالمملكة ،

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تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة، الأحد المقبل، إلى طرح استراتيجيتها في قطاع المياه أمام الخبراء والمستثمرين وصناع القرار والمسؤولين، خلال 7 جلسات عمل رئيسة و5 ورش عمل وجلستي نقاش، لمناقشة وبحث قضايا صناعة المياه والتجارب الدولية، وتطوير المحتوى المحلي وتوطين الخبرات وتقنيات المياه والسياسات والتشريعات والخطط الاستراتيجية ودورها في المحافظة على استدامة المياه، إضافة إلى تقنيات واستخدامات المياه المجددة.
يأتي ذلك على طاولة منتدى المياه السعودي الذي سينعقد بفندق فيرمونت الرياض البوابة الاقتصادية خلال الفترة من 17 وحتى 19 مارس 2019 تحت شعار "مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة" برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بالمجال المائي لمناقشة أكثر من 45 ورقة عمل متخصصة خلال جلسات المنتدى.
بعد غدٍ.. أبصار صناع القرار والخبراء تنظر لمستقبل قطاع المياه بالمملكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-15
تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة، الأحد المقبل، إلى طرح استراتيجيتها في قطاع المياه أمام الخبراء والمستثمرين وصناع القرار والمسؤولين، خلال 7 جلسات عمل رئيسة و5 ورش عمل وجلستي نقاش، لمناقشة وبحث قضايا صناعة المياه والتجارب الدولية، وتطوير المحتوى المحلي وتوطين الخبرات وتقنيات المياه والسياسات والتشريعات والخطط الاستراتيجية ودورها في المحافظة على استدامة المياه، إضافة إلى تقنيات واستخدامات المياه المجددة.
يأتي ذلك على طاولة منتدى المياه السعودي الذي سينعقد بفندق فيرمونت الرياض البوابة الاقتصادية خلال الفترة من 17 وحتى 19 مارس 2019 تحت شعار "مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة" برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بالمجال المائي لمناقشة أكثر من 45 ورقة عمل متخصصة خلال جلسات المنتدى.
15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
02:49 PM
على طاولة منتدى المياه السعودي وعبر 13 جلسة رئيسية ونقاش وورش عمل
تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة، الأحد المقبل، إلى طرح استراتيجيتها في قطاع المياه أمام الخبراء والمستثمرين وصناع القرار والمسؤولين، خلال 7 جلسات عمل رئيسة و5 ورش عمل وجلستي نقاش، لمناقشة وبحث قضايا صناعة المياه والتجارب الدولية، وتطوير المحتوى المحلي وتوطين الخبرات وتقنيات المياه والسياسات والتشريعات والخطط الاستراتيجية ودورها في المحافظة على استدامة المياه، إضافة إلى تقنيات واستخدامات المياه المجددة.
يأتي ذلك على طاولة منتدى المياه السعودي الذي سينعقد بفندق فيرمونت الرياض البوابة الاقتصادية خلال الفترة من 17 وحتى 19 مارس 2019 تحت شعار "مياه مستدامة.. لتنمية مستدامة" برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بالمجال المائي لمناقشة أكثر من 45 ورقة عمل متخصصة خلال جلسات المنتدى.
، بعد غدٍ.. أبصار صناع القرار والخبراء تنظر لمستقبل قطاع المياه بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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