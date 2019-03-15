، وظائف شاغرة للجنسين في وزارة العدل.. هنا تخصصاتها وشروطها ،

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أعلنت وزارة العدل، عبر موقعها الإلكتروني، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، عن حاجتها لشغل 276 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة الثامنة.
وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح اعتبارًا من الأحد الموافق 10/ 7/ 1440هـ عند الساعة 9 صباحًا، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 14/ 7/ 1440هـ عند الساعة 12 مساء؛ وذلك عبر منظومة جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية.
وأشارت إلى أن أهم المؤهلات والشروط لشَغلها: حملة الماجستير (للتخصصات المحددة الموضحة في الملفات المرفقة بموقع الوزارة)، وحملة الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية للتخصصات المحددة الموضحة في الملفات المرفقة بموقع الوزارة.
ولفتت إلى أن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية؛ مشترطة توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
وأكدت الوزارة أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا، كما ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
وبيّنت أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية، أما عن مسميات الوظائف وأماكنها وعددها للرجال والنساء فهي وفق البيان:
وظائف شاغرة للجنسين في وزارة العدل.. هنا تخصصاتها وشروطهافلاح الجوفان الخليج 365 2019-03-15
أعلنت وزارة العدل، عبر موقعها الإلكتروني، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، عن حاجتها لشغل 276 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة الثامنة.
وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح اعتبارًا من الأحد الموافق 10/ 7/ 1440هـ عند الساعة 9 صباحًا، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 14/ 7/ 1440هـ عند الساعة 12 مساء؛ وذلك عبر منظومة جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية.
وأشارت إلى أن أهم المؤهلات والشروط لشَغلها: حملة الماجستير (للتخصصات المحددة الموضحة في الملفات المرفقة بموقع الوزارة)، وحملة الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية للتخصصات المحددة الموضحة في الملفات المرفقة بموقع الوزارة.
ولفتت إلى أن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية؛ مشترطة توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
وأكدت الوزارة أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا، كما ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
وبيّنت أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية، أما عن مسميات الوظائف وأماكنها وعددها للرجال والنساء فهي وفق البيان:
15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
02:49 PM
التقديم متاح إلكترونيًّا من بعد غد عبر "جدارة" ويستمر حتى 14 رجب
أعلنت وزارة العدل، عبر موقعها الإلكتروني، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، عن حاجتها لشغل 276 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة الثامنة.
وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح اعتبارًا من الأحد الموافق 10/ 7/ 1440هـ عند الساعة 9 صباحًا، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 14/ 7/ 1440هـ عند الساعة 12 مساء؛ وذلك عبر منظومة جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية.
وأشارت إلى أن أهم المؤهلات والشروط لشَغلها: حملة الماجستير (للتخصصات المحددة الموضحة في الملفات المرفقة بموقع الوزارة)، وحملة الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية للتخصصات المحددة الموضحة في الملفات المرفقة بموقع الوزارة.
ولفتت إلى أن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية؛ مشترطة توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
وأكدت الوزارة أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا، كما ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
وبيّنت أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية، أما عن مسميات الوظائف وأماكنها وعددها للرجال والنساء فهي وفق البيان:
، وظائف شاغرة للجنسين في وزارة العدل.. هنا تخصصاتها وشروطها ،
المصدر : الخليج 365
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